148 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu! 2 ihtimal üzerinde duruluyor

Zonguldak'ta taşımalı eğitimle öğrenim gören öğrencilere yemek hizmeti doğrultusunda bugün tavuklu pilav, makarna ve salata yemeği verildi. Öğrenciler yemek yedikten birkaç saat sonra mide bulantısı ve benzeri şikayetlerle Çaycuma Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastaneye başvuran 118 öğrenciden 16'sının yatarak tedavisi sürerken, şikayet yaşayan öğrencilerin hastaneye müracaatları ise sürüyor.

SAYI ARTABİLİR

İlçe genelinde 5 bin 230 öğrenciye taşımalı eğitim doğrultusunda yemek hizmeti verildiği öğrenildi. Okulda yediği yemekten sonra mide bulantısı yaşadığını anlatan Arda Ağda, "Öğlen yemeğine çıktık. Tavuklu patates, makarna ve salata vardı. Okul çıkışı midem bulandı. Eve geldim. Dedem okul müdürünü aradı. Okul müdürü de hastaneye gitmemizi söyledi. Şu an sağlık durumum iyi" diye konuştu.

Arda Ağda'nın dedesi Satılmış Ağda da "Okul çıkışında kustu. Müdürü aradım. Gıda zehirlenmesinden şüphelendim. Bir durum olmadığını söyledi. Eve geçtik. Bu kez okul müdürü tekrar geri aradı. Zehirlenmeler olduğunu ve hastaneye gitmemizi söyledi. Bu yemekler denetlenmiyor mu? Çocuklar yemeklerini beğenmediğini söylüyor. Yemeklerin denetlenmesi lazım" dedi.

"NUMUNELER BOLU'YA GÖNDERİLDİ"

Hastaneye gelerek öğrencilerin sağlık durumları hakkında bilgiler alan İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, "Çaycuma'da yaklaşık 5 bin 230 öğrencimize taşımalı eğitim doğrultusunda yemek hizmeti veriliyor. Bugün üzücü bir durum ama 118 öğrencimiz başvurusu oldu. Hastaneye müracaat ettiğini öğrendik. Şuan kontrol amaçlı 16 öğrencimize yatış verildi. Diğer öğrencilerimize serum takıldı. Bu durum bir gıda zehirlenmesi olduğunun üzerinde duruldu. Ümit ediyoruz ki artmaz. Yarım saat ve 1 saat içerisinde gerçekleşir. Ümit ediyoruz ki sayı artmaz. 118 öğrencimiz inşallah sağ salim yolcu ettikten sonra buradan ayrılmayı düşünüyoruz. Çok şükür ciddi bir durum yok. Yemek firmasıyla ilgili ve yemekten alınan numune İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından Bolu'ya gönderildi. Numune 3 gün içinde geliyormuş. Pazartesi geldiğinde gerekli işlem başlatılacak. Şuan ki ihtimal bugünkü menüde patatesli tavuk, makarna ve salata olduğu söylendiği için ihtimaller tavuk üzerinde duruluyor. Ancak net değil. Tekrardan teşekkürler, velilerimize geçmiş olsun.

HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNMUYOR

Kısa zamanda inşallah taburcu edeceğiz. Şu saat itibarı ile inceleme başlatıldı. Tahlil sonucu henüz gelmedi ama inceleme başlatıldı. İnceleme başlattık" diye konuştu. 9 ila 13 yaş arasındaki çocukların yatarak tedavisi devam ederken alınan yemek numunelerinin Bolu'ya gönderildiği tahlil sonuçlarına soruşturmanın genişletileceği öğrenildi. Hastanede tedavi gören öğrencilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.