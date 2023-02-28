105 kişiye mezar olan Rende Sitesi'nin tutuklu sahibinin ifadesi ortaya çıktı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Hatay'da yıkılarak 105 kişinin ölümüne neden olan Farklı Yaşam Rende Sitesi'nin tutuklanan toprak sahibi Arif Sami Rende sulh ceza hakimliğindeki ifadesinde, "Deprem Hatay'ı yerle bir etmiştir.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Hatay'da yıkılarak 105 kişinin ölümüne neden olan Farklı Yaşam Rende Sitesi'nin tutuklanan toprak sahibi Arif Sami Rende sulh ceza hakimliğindeki ifadesinde, "Deprem Hatay'ı yerle bir etmiştir. Bizim hatamız kesinlikle yoktur, kolon kesmedik. Kolon kesseydik zaten deprem öncesinde bina üzerimize düşerdi" dediği öğrenildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde 2 bloğu yıkılan ve 105 kişinin cansız bedenine ulaşılan Farklı Yaşam Rende Sitesi'nin sahibi Arif Sami Rende (84) hakkında gözaltı kararı verilmişti. Avukatlarının yaş haddi gerekçesiyle itirazı üzerine Rende serbest bırakılmıştı. Serbest kalmasının ardından geldiği Eskişehir'de hakkında yakalama kararı çıkarılan şüpheli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmış ve çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına sebep olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

İfadesi ortaya çıktı

Sitenin B bloğu kolonlarının anaokulu yapılması için kestirildiği iddiasıyla 2016 yılında müteahhit tarafından suç duyurusunda bulunulduğu öğrenilen Rende hakkında 2017 yılında takipsizlik kararı verildiği öğrenildi. Sulh ceza hakimliğinde, suçlamalara yönelik ifade veren Arif Sami Rende'nin, "Üzerime atılı iddia tamamen hatalıdır. Biz oraya anaokulunu 5 sene evvel açtık. Deprem Hatay'ı yerle bir etmiştir. Bizim hatamız kesinlikle yoktur, kolon kesmedik. Kolon kesseydik zaten deprem öncesinde bina üzerimize düşerdi. Sağlık sorunlarım vardır. Serbest bırakılmamı talep ederim" dediği ortaya çıktı. - ESKİŞEHİR