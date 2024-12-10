1000 lira için döve döve öldürdüler!

Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Habipler Mahallesi'nde yer alan Aksoy Caddesi'nde dün saat 16.30 sıralarında vahşet taşandı. Nuri Karakuş (48), sıva ve boya işlerini yaptığı arkadaşı Mehmet Dönük'ten (20) 1000 lira alacağını istemek için evine gitti.

DÖVÜLEREK ÖLDÜRÜLDÜ

Evin önünde taraflar arasında başlayan tartışma kısa süre içinde kavgaya dönüştü. Karakuş'u darbeden Dönük, daha sonra olay yerinden kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Karakuş ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karakuş burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

EŞİ AYAKTA ZOR DURDU

Karakuş'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Karakuş'un ölümüyle yasa boğulan yakınları, cenazelerini teslim aldı. Cenaze alınacağı sırada morga giren eşi Sakine Karakuş, gözyaşlarını tutamadı. Sakine Karakuş, cenaze, araca alındıktan sonra morgdan çıktığı sırada yürümekte zorluk yaşayınca 2 yakını tarafından kollarına girilerek çıkarıldı. Nuri Karakuş'un cansız bedeni defnedilmek üzere Sütçüler Mezarlığı'na götürüldü.

"PİŞMANIM"

Kaçan Mehmet Dönük kısa süre içerisinde yakalandı. Dönük, emniyetteki ilk ifadesinde, "Ekmek almaya gitmiştim. O esnada elinde tornavidayla karşıma çıkıp, 'Paramı neden vermiyorsun?' deyip alacağını istedi. O esnada küfürleştik. Küfürleşme yumruklu kavgaya dönüştü. O bana, ben ona vurdum. O esnada yere düştü. Pişmanım, keşke bu olay yaşanmasaydı." dedi.

Dönük, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolüne, oradan da adliyeye sevk edildi. Sağlık kontrolünden çıktığı sırada Dönük, basın mensuplarının "1000 TL için değer miydi, neden öldürdünüz?" sorusuna, "Adamı öldürmedim. Hayır, kesinlikle öyle bir şey yok, yanlış" karşılığını verdi.