Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'yi şu andaki hale getirdik
Erdoğan'dan çok konuşulacak "Suriye" çıkışı: Biz adım atmadık ama...
Ferdi Tayfur, son yolculuğuna uğurlandı
Bahçeli, Ferdi Tayfur'a böyle veda etti
Kassam Tugayları, Gazze'deki İsrailli esirin son sözlerini yayınladı
Kassam Tugayları, Gazze'deki İsrailli esirin son sözlerini yayınladı
Nevzat Bahtiyar'ın avukatı: Narin cinsellik içeren bir eylem nedeniyle öldürüldü
Bahtiyar'ın avukatı: Narin cinsellik içeren eylem nedeniyle öldürüldü

10 yaşındaki çocuk TikTok'taki akımın kurbanı oldu

10 yaşındaki çocuk TikTok'taki akımın kurbanı oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Bornova ilçesinde 10 yaşındaki Mert Yetiştiren, TikTok'ta izlediği kolonya yakma akımı videolarını deneyerek kendini yaktı ve 10 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.

İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan 10 yaşındaki bir çocuk, TikTok'taki kolonya videosu akımını denerken feci şekilde can verdi.

ÜZERİNE KOLONYA DÖKÜP ÇAKMAKLA ATEŞE VERDİ

Olay, 17 Aralık günü Bornova ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre , evde tek başına olduğu öğrenilen 10 yaşındaki Mert Yetiştiren, TikTok'ta kolonya yakma akımı videolarını izleyerek deney yaptı. Üzerine kolonya döken ve çakmakla ateşe veren küçük çocuk daha sonra alevleri söndüremedi ve vücudunda yanıklar meydana geldi. Zor çabalarla ateşleri söndüren çocuk daha sonra durumu telefonla ailesine bildirdi. Eve gelen anne daha sonra Mert Yetiştiren'i hastaneye kaldırdı.

16 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Mert Yetiştiren, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İzmir Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemenin ardından küçük çocuk, yakınları tarafından toprağa verildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa
img

Türkiye'nin yanı başında uyuyan dev potansiyel
img

Türkiye 87 savaş gemisi, 31 savaş uçağıyla oraya gidiyor
img

Nejat İşler'in sarhoş halde verdiği röportaj tepki çekti
500

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıBlackened:

Tiktok kapatılmalıdır

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBERAT HALİD:

İsmini bile telafuz edemediğimiz ülkelerde tiktok yasaklanıyor bizim ülkede her bk serbest

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıA. Erol:

bu tür vakaların hastane masrafları ve ölüm tazminatları tiktok'tan alınmalı...

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerkan Diler:

tik tok yada diğer platformlar yerine buralarda birşeyler paylaşanlar kapatılmalı bence.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet Çakır:

Kapatn artık şu tiktoğu.devletin görevi halkı korumak değil mi.neden sessiz kalıyor yetkililer.yapamıyorsanız işinizi yada bilinçli olarak kapatmıyorsanız s.tir olup gidin.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Samet Cetin:

Embesilizm yayılıyor...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFaruk Dogan:

TikTok kapatılmalıdir

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Canlı anlatım! İlk yarıda 2 gol var
İlk yarıda 2 gol var
Türkiye 87 savaş gemisi, 28 İHA, 31 savaş uçağıyla oraya gidiyor
Türkiye 87 savaş gemisi, 31 savaş uçağıyla oraya gidiyor
En yakın müttefiki Rusya'yı hayal kırıklığına uğrattı
En yakın müttefiki Rusya'yı hayal kırıklığına uğrattı
Necla Nazır, cenazedeki küfürlü kavgaya ateş püskürdü
Necla Nazır, cenazedeki skandal kavgaya ateş püskürdü
Alex ve Caner birbirine sarıldı, herkes aynı yorumu yaptı
Bu kareyi gören herkes aynı yorumu yapıyor
Annesinin iple boğduğu 3,5 yaşındaki çocuğun ölümünde mide bulandıran detaylar
Annesinin iple boğduğu çocuğun ölümünde mide bulandıran detaylar

Son Dakika Haberleri

Samsunspor Trabzonspor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Samsunspor Trabzonspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? CANLI maç izle! (GALATASARAY GÖZTEPE) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 4 Ocak günün maçları nereden izlenir? Bein Sports CANLI izle! (GALATASARAY GÖZTEPE) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Galatasaray Göztepe CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Galatasaray Göztepe maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bournemouth Everton CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bournemouth Everton maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Manchester City West Ham CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Manchester City West Ham maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Crystal Palace Chelsea CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Crystal Palace Chelsea maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? İstanbul İSKİ su kesintisi! 5-6 Ocak Maltepe, Fatih, Küçükçekmece su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Şehitkamil, Nizip 5-6 Ocak GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 5-6 Ocak Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.