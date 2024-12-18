Üye Girişi
Haberler
İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın
Başaramayacağını anlayan Netanyahu, hiç istemediği şartı kabul etti
Salim Güran'ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir
Salim Güran'ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir
BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı

10 Yaşındaki Çocuk Babaannesini Yangından Kurtardı

10 Yaşındaki Çocuk Babaannesini Yangından Kurtardı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan yangında, 10 yaşındaki Ali Uçar, dumanları fark ederek babaannesini uyandırdı ve onun hayatını kurtardı. İtfaiye yangına müdahale ederken, mahalleli de yardım etti.

Adana'nın Kozan ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 10 yaşındaki çocuğun babaannesini uyandırıp hayatını kurtardığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Varsaklar Mahallesi Sırkıntı Caddesi üzerindeki 2 katlı evde yalnız yaşayan Fatma Uçar'ın (65) evinde gece yangın çıktı. Alt katta kalan 10 yaşındaki torunu Ali Uçar, dumanları fark edip babaannesinin yanına gitti. Hemen dışarı çıkan babaanne ve torununun yardımına mahalleli koştu. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Evin çardak kısmı ve içinde maddi hasara neden olan yangının sebebi araştırılırken, Kozan Kızılay Şubesi ve Kozan Kaymakamlığı yangından son anda kurtulan Fatma Uçar'a yardım etmek için çalışma başlattı.

Yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı muhabirine anlatan Fatma Uçar, "Ben uyuyordum. Bir süre sonra ses duyup hırsız zannettim. Sonra çocuk geldi, 'Ev yanıyor' diye bağırdı. Ağzımı örterek çıktım. Torunum kurtardı beni. Eşyalarım ve her yer yandı. Şimdilik çocukların yanında duracağım. Buna şükür. Kedim de dumandan etkilenip telef oldu" diye konuştu.

Babaannesini dumanların arasına girerek kurtaran Ali Uçar, "Yangın çıktığını görünce hemen babaannemin yanına gittim. 'Ebe kalk, yangın var' dedim. Babaannem dışarı çıktı, ağlıyordu. Tüm mahalle geldi yardım etti" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Üç harfli marketten aldığı salamı tavaya atan vatandaş isyan etti
img

Esad'ı deviren liderden ses getirecek Türkiye açıklaması
img

Başaramayacağını anlayan Netanyahu, hiç istemediği şartı kabul etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mansur Yavaş'tan borç açıklaması: Nakit parayı da kabul etmiyorlar
Yavaş'ın borçlarla ilgili iddiası ortalığı karıştıracak
Cemal Enginyurt: İstiklal Marşı'nın 6. kıtasını bilmediğim için dayak yedim
Cemal Enginyurt'tan İstiklal Marşı itirafı: Dayak yedim
İsrail medyası, Türkiye ile savaş için tarih verdi
İsrail medyası, Türkiye ile savaş için tarih verdi
Gelin, imam nikahı sırasında sorulan soruyla afallayıp kaldı
Gelin, imam nikahı sırasında sorulan soruyla afallayıp kaldı
Çuvallarla getirdiklerine kanmayın, karşılığında bakın ne kadar alıyorlar
Çuvallarla getirdiklerine kanmayın, karşılığında bakın ne alıyorlar
Kerem Aktürkoğlu'nun hakeme yaptığı hareket tüm ülkeyi ayağa kaldırdı
Hakeme yaptığı hareket tüm ülkeyi ayağa kaldırdı

Son Dakika Haberleri

Dybala Galatasaray'a gelecek mi? 3. ceketi kim giydi? MasterChef üçüncü ceketi kim giydi 18 Aralık Çarşamba? S Sport Plus CANLI izle! (REAL MADRİD PACHUCA) S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki MasterChef Barbaros şampiyon oldu mu, MasterChef şampiyonluğu var mı? 19 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? 19 Aralık Perşembe yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Leyla 14. bölüm tek parça full HD izleme linki! Leyla 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arhan Kayar neden öldü? Mimar Arhan Kayar kimdir? Menemenspor Ankaragücü CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Menemenspor Ankaragücü maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Sandık Kokusu 38. bölüm tek parça izle! Sandık Kokusu full HD izleme linki!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.