Bilecik'te 1 yıl 1 ay hapis cezası bulunan şahıs JASAT ekiplerince yakalandı
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, 'hakaret' suçundan 1 yıl 1 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Engin K.'yi Bozüyük ilçesinde düzenledikleri operasyonla yakalayarak gözaltına aldı.
Bilecik'te 1 yıl 1 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde operasyon düzenledi. Yapılan çalışmalar sonucunda, 'hakaret' suçundan hakkında 1 yıl 1 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Engin K. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı