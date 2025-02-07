1 kişinin öldüğü kavganın sanıklarının yargılaması sürdü

Kastamonu'da 1 kişinin öldüğü silahlı ve bıçaklı kavga ile ilgili sanıkların yargılanmasına devam edildi.

Olay, 28 Haziran 2024 yılında Kastamonu'da İnönü Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında bir market önünde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada Özgür Uzun (18) hayatını kaybetti, ağabeyi S.A.U. (25) ise yaralandı. Olayın ardından polis ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu cinayet şüphelisi olarak Özkan Y. ile kardeşleri Yaşar Y., Adem Y. ve Özcan Y.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Özkan Y. tutuklanırken, Yaşar Y., Adem Y. ve Özcan Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayın ardından Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde şüpheliler hakkında "kasten öldürme ve yaralama" suçlarından dava açıldı. Sanıklar hakkındaki dava görülmeye devam edildi.

"Bıçak çıkarıp bize sallamasaydı bu olay meydana gelmezdi"

Duruşmada kendisini savunan tutuklu sanık Özkan Y. olay günü S.A.U.'nun kendisine bıçakla saldırdığını belirterek, "S.A.U'nun beni bıçakla yaralamasından ötürü şikayetçiyim. O gün S.A.U., bıçakla beni yaralamasaydı, bıçak çıkarıp bize sallamasaydı bu olay meydana gelmezdi. Benim silah üzerimdeydi, bıçak çıkartana kadar ben silaha davranmadım bile. Beni yaraladıktan sonra silahı çıkardım can havliyle. Kendimi kurtarma maksadıyla silahı çıkardım. Tanık beyanlarını kabul ediyorum. Olayda yaşananlar kamer kayıtlarıyla mevcuttur" diye konuştu.

"Ben bilerek kimseyi bıçaklamadım"

Duruşmada kendisini savunan Özgür Uzun'un ağabeyi S.A.U. ise, "Benim Özkan'a yönelik direk bir eylemde bulunmadım. Ortaya doğru savurdum ben bıçağı, o da koluna gelmiş olabilir. Bilerek ben kimseyi bıçaklamadım. Beraatımı talep ediyorum. Tanıkların beyanını kabul etmiyorum. Biz pikniğe gidiyoruz diye yalan atıyor. Araçla bizi takip ediyorlardı" dedi.

"Pikniğe İhsangazi tarafına gidecektik

Pikniğe gitmek için minibüse bindiklerini söyleyen tanık Ş.Z. ise, "Arkadaşlarla beraber biz çarşıya gidiyorduk. Minibüste 6 kişi vardık. Cezaevinin oradan aldılar beni, pikniğe İhsangazi tarafına gidecektik. Yolda giderken Salı Pazarı'nda karşılaştık. İhsangazi'ye pikniğe giderken neden bu şekilde yolu uzatarak gittiklerini bilmiyorum. Arabayı Yaşar kullanıyordu. Salı Pazarına gelince bizler araçtan indik. Ardından yolun karşısına geçtik, daha sonra Özgür geldi. Özgür, Özkan ile karşılaştı. Sonra birbirlerine girdiler. Ardından Özgür'ün ağabeyi araçtan bir şey aldığını gördüm. Sonra araçtan bıçak aldığını fark ettim, elinde sallıyordu bıçağı. Bu sırada Özgür, Özkan'a yumruk attı, birbirleriyle kavga ediyorlardı. Aralarındaki husumet, biz ormanda çalışıyoruz. Ağaç kesimi yapıyoruz. Ormanda çalışırken Özgür, Özkan'a yumruk atmıştı. Aralarında bu olay yaşandı, ben sadece bunu biliyorum. Olayında bundan kaynaklandığını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Meşru müdafaa şartlarının uygulanarak müvekkilimin tahliyesini talep ediyoruz"

Tutuklu sanık Özkan Y.'nin avukatı ise, duruşmada yaptığı savunmasında, "Görüntüler izlenildiğinde müvekkilimin savunmalarıyla olayın uyuştuğunu görmüş oluyoruz. Öldürme niyetiyle hareket etmiş olsalardı minibüsün olduğu tarafta yeşil ışık yanıyordur. Araçların yanından geçip bu niyetle hareket etmiş olsalardı doğrudan S.A.U.'nun aracının yanına gidebilirlerdi. Yine öldürme veya yaralama kastıyla hareket etmiş olsalardı S.A.U.'nın net bir şekilde araç içerisinde olduğunu görüyorlar. Minibüsten inmeden takip edebilirlerdi. Her ne kadar Özgür'ün geldiği taraf bekleniliyor deniliyorsa da böyle bir denklemin olmadığını, görüntüler izlenildiğinde doğrulanıyor olacağını görebiliyoruz" dedi.

Tutuksuz yargılanan sanıkların suça iştirak ettiğine dair bir delil bulunmadığını belirten sanık avukatı, "Buradan da anlaşılacağı üzere S.A.U.'nın bıçağı kullanması üzerine Özkan silahı çıkarmıştır. Öncesinde silahı kullanmamıştır. Özgür ile ilgili eyleminde de maktulün ağabeyinden bir bıçaklı saldırı var, kardeşinden de olabilir mi diye Özgür'den yana ateş ediyor. Hedef gözetmeden ateş ediyor. Özkan'ın devamında silahını kullanmadığı da görüntülerde görülüyor. S.A.U. açısından sınır aşılmamıştır, maktul açısından da meşru müdafaa ile korku ve panik hükümlerinin uygulanması gerektiğini düşünüyoruz. İlk saldırının da Özgür'den geldiğini ve küfür ettiğini düşünürsek, görüntülerde incelendiğinde meşru müdafaa şartlarının oluştuğunu ve bu kapsamda müvekkilimin tahliyesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Özgür Uzun'un avukatı ise "İlk önce sanık Özkan ile maktul Özgür karşı karıya geliyor. Akabinde diğer sanıkların fiili müdahaleleri ile maktulün direncini kırıyorlar ve akabinde de S.A.U., kardeşini kurtarmak için olay yerine elinde küçük bir çakı bıçağıyla geliyor. S.A.U., kalabalığın içerisine girerek olayı aralamaya çalışırken ilk önce sanık Özkan, S.A.U.'nun bacağına ateş ediyor, onu etkisiz hale getirdikten sonra maktulü hedef alarak direk öldürme maksadıyla ateş ederek ölümüne sebebiyet veriyor. Sanık Özkan'ın eyleme belli, olay mahallindeki diğer şahıslarda iştirak suçunu işlemişlerdir. Tutuksuz yargılanan sanıkların bu sebeplerden ötürü tutuklanmasına, olay yerinde bulunan diğer şahıslar hakkında da Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, tutuksuz yargılanan sanıkların tutuklanması yönündeki talebi reddederek, tutuklu sanık Özkan Y.'nin tutukluluğunun devamına karar verdi.

Kavga sırasında olay yerinde bulunan ve suça dahil oldukları gerekçesiyle Y.E, Ş.Z., R.B. ve C.U. hakkında Kastamonu Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulması yönündeki talep de reddedilerek duruşma ileri bir tarihe ertelendi. - KASTAMONU