1 aylık hamile kadını 70 bin TL'ye sattı

Osmaniye'de, eşi E.İ. (27) ile kadın akrabası A.A.'ya (22) zorla fuhuş yaptırdığı iddia edilen Suriye uyruklu Luey H., gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Luey H., tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, insan ticareti suçuyla mücadele kapsamında çalışma başlattı. Çalışma kapsamında, Suriye uyruklu Luey H.'nin, Suriye uyruklu eşi E.İ. ve kadın akrabası A.A.'ya zorla fuhuş yaptırdığı belirlendi. Düzenlenen operasyonla iki kadın kurtarılırken, Luey H. ise gözaltına alındı.

"70 BİN TL KARŞILIĞINDA SATILDIM"

Psikolog eşliğinde ifadesi alınan A.A., 11 yıl önce yasa dışı yollarla Türkiye'ye girerek kendisini evlenme vaadiyle kandıran Luey H.'nin yanına yerleştiğini söyledi. Luey H.'nin baskı ve tehditleriyle para karşılığı fuhuş yaptığını öne süren A.A., 55 yaşında bir kişiye 70 bin TL karşılığında satıldığını, 1 aylık da hamile olduğunu söyledi.

CİNSEL İÇERİKLİ VİDEOLARLA TEHDİT

E.İ. ise 4 yıldır şiddet gördüğü eşinin cinsel içerikli videolarıyla tehdit etmesi nedeniyle para karşılığında fuhuş yaptığını savundu. İşlemlerinin ardından, adliyeye sevk edilen Luey H., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kadınlar ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.