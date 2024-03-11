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1 aylık hamile kadını 70 bin TL'ye sattı

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Osmaniye'de, eşi E.İ. ve kadın akrabası A.A.'ya zorla fuhuş yaptıran Suriye uyruklu Luey H. tutuklandı. 22 yaşındaki A.A., 55 yaşında bir kişiye 70 bin TL karşılığında satıldığını söylerken, 4 yıldır şiddet gören eş de eşinin cinsel içerikli videolarla tehdit etmesi nedeniyle para karşılığında fuhuş yaptığını belirtti.

Osmaniye'de, eşi E.İ. (27) ile kadın akrabası A.A.'ya (22) zorla fuhuş yaptırdığı iddia edilen Suriye uyruklu Luey H., gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Luey H., tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, insan ticareti suçuyla mücadele kapsamında çalışma başlattı. Çalışma kapsamında, Suriye uyruklu Luey H.'nin, Suriye uyruklu eşi E.İ. ve kadın akrabası A.A.'ya zorla fuhuş yaptırdığı belirlendi. Düzenlenen operasyonla iki kadın kurtarılırken, Luey H. ise gözaltına alındı.

1 aylık hamile kadın, eşi tarafından 70 bin TL'ye satıldı

"70 BİN TL KARŞILIĞINDA SATILDIM"

Psikolog eşliğinde ifadesi alınan A.A., 11 yıl önce yasa dışı yollarla Türkiye'ye girerek kendisini evlenme vaadiyle kandıran Luey H.'nin yanına yerleştiğini söyledi. Luey H.'nin baskı ve tehditleriyle para karşılığı fuhuş yaptığını öne süren A.A., 55 yaşında bir kişiye 70 bin TL karşılığında satıldığını, 1 aylık da hamile olduğunu söyledi.

1 aylık hamile kadın, eşi tarafından 70 bin TL'ye satıldı

CİNSEL İÇERİKLİ VİDEOLARLA TEHDİT

E.İ. ise 4 yıldır şiddet gördüğü eşinin cinsel içerikli videolarıyla tehdit etmesi nedeniyle para karşılığında fuhuş yaptığını savundu. İşlemlerinin ardından, adliyeye sevk edilen Luey H., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kadınlar ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa

Osmaniye İnsan Hakları Hukuk 3.Sayfa Yaşam Haberler

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Yorumlar (2)

VATANSEVER:

Suriyeli kardeşlerimizi kötü gösterip karışıklık çıkartmak istiyorlar. Artık inanmıyor kimse bu haberlere. Çok şükür ırkçı değil müslümanız

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Metin Öge:

Bunun suriyeli odu budu yok ki suc kişisel ceza kişisel. Bunu yapan suriyeliysede cezasını çeker türksede neden bunu sadece suriyeli hini düşündün

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