1.5 Yaşındaki Bebeğe Şiddet Uygulayan Bakıcı Adliyeye Sevk Edildi

Bebeğe şiddet uygulayan bakıcı kadın adliyeye sevk edildi

Ailenin avukatı Fatihoğlu: "Sürecin sonuna kadar takipçisiyiz"

Bebeğin amcası Kaya: "Bu olay tüm anne ve babalara örnek teşkil etsin"

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde 1.5 yaşındaki bebeğe uyguladığı şiddet eve yerleştirilen güvenlik kamerasına yansıyan ve ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınan bakıcı kadın adliyeye sevk edildi. Ailenin avukatı Necva Fatihoğlu, "Sürecin sonuna kadar takipçisiyiz" dedi.

Edinilen bilgiye göre, Adnan Menderes Mahallesi'nde yaşayan O.Ö.K. ve M.K. çifti bir buçuk yaşındaki kız bebekleri R.K.'ya bakıcı bulmak için 4 ay önce ilan verdi. İlan üzerine başvuruda bulunup işe başlayan bakıcı H.K., bebeğe bakmaya başladı. Aile, bir süre sonra bebeklerinin davranışlarında saldırgan tavır, geceleri sabahlara kadar süren ağlama krizi ve vücudunun çeşitli yerlerindeki morartılar görülmesi üzerine eve güvenlik kamerası yerleştirdi. Kameranın yerleştirildiği ilk gün, bakıcının bebeğe şiddet uyguladığı ortaya çıktı. Güvenlik görüntülerinde, bakıcının bir buçuk yaşındaki bebeğe sözlü ve fiziki şiddet uyguladığı anlar yansıdı. Görüntüleri izleyen aile, emniyete gidip bakıcıdan şikayetçi oldu. Güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından, polis tarafından bakıcı H.K. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edildi

Emniyetteki işlemlerinin ardından bebeğin bakıcı H.K. adliyeye sevk edildi. Polis ekipleri nezaretinde H.K. adliyeye getirilirken, ailenin avukatı Necva Fatihoğlu, "Ailemizin çocuğun hareketlerinden ve gece ağlayarak uyanmasından şüphelenmesi üzerine bakıcıdan şüphelendi ve maalesef bu kamerayla bütün görüntüler gördüğünüz üzere ortaya çıktı. Çocuğumuz ve aile son derece üzgün ve endişeli. Bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız ve umuyorum ki bu yargılama sonucunda en üst cezayı alarak tutuklu yargılanır ve tüm Türkiye'ye sosyal medyadan yayılacağı üzere caydırıcı bir ceza alır. Sürecin sonuna kadar takipçisiyiz" dedi.

"Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın"

Şiddet gören bebeğin amcası Mustafa Kemal Kaya yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Yeğenime 1,5 aydır bakıcı kadın bakıyor. Son dönemlerde bebeğimizin hareketlerinde değişiklikler olduğunu gözlemledik. Gece uyanmalar, aile bireylerine vurmalar, evden çıkınca sürekli arkamızdan ağlamalar gibi hareketleri olunca biz de şüphelenerek eve bir kamera yerleştirdik. Kameranın yerleştirildiği ilk gün kardeşim iş yerinde kamera görüntülerine bakmış. Bebeğine bakıcı tarafından yapılan şiddeti fark ediyor. Bunun üzerine durumu emniyet ekiplerine bildirdik. Bakıcı kadın emniyet güçlerince dün gözaltına alındı ve gece boyunca gözaltında kaldı. Kendisine kadın bile demek istemiyorum, çünkü cani hislerle yapılan bir durum. Görüntüler de infial oluşturmuştur diye düşüyorum. Netice olarak kendisi şu anda adliyede ve tutuklanmasını bekliyoruz. Lütfen bu olay tüm anne ve babalara örnek teşkil etsin. Hayat şartları gereği anne ve babalar olarak hep çalışıyoruz ve çocuğumuzu bakıcılara emanet etmek durumunda kalıyoruz. Bu konuda çok dikkatli olmamız gerekiyor. Bebeğin ailesi çok perişan durumda, biz de büyük bir şok içerisindeyiz. Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın" diye konuştu.