3 polis memurunun cinsel ilişkiye girdiği anlara ait görüntü ülkeyi karıştırdı

İskoçya'nın Argyll kentinde, 2 erkek ve bir kadın polisin evde cinsel ilişkiye girdiği anlar, komşular tarafından videoya alındı.

SORUŞTURMA AÇILDI

Görüntüleri çeken kişi, o anları internette paylaştı. Videoda ilişkiye giren iki erkek ve bir kadının aynı merkezde çalışan polisler olduğu ortaya çıktı. Yetkililer polisler hakkında soruşturma başlattı.

Video ile ilgili konuşan vatandaşlar, Argyll kentinin çok küçük bir yer olduğunu, polislerin böyle bir şeye cesaret etmelerine şaşırdıklarını söyledi.

SARHOŞ OLDUKLARI ÖNE SÜRÜLDÜ

İskoçya emniyetinde üst düzey bir yetkili, polislerin aşırı sarhoş oldukları için videoya kaydedildiklerinin farkında olmadıklarını, videonun sosyal medyada paylaşılmasından hemen sonra ilişkiye giren kişilerin kimliklerinin tespit edildiğini ve soruşturma açıldığını söyledi.Polislerin görevden uzaklaştırılıp uzaklaştırılmadığı ile ilgili açıklama yapılmadı.

Olgun Kızıltepe olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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