3. Ordu Komutanı Türkgenci'nden Başkan Aksun'a ziyaret

ERZİNCAN (İHA) - 3'ncü Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun'u makamında ziyaret etti.

En son yayınlanan YAŞ kararları ile 3. Ordu Komutanlığı görevine atanan Korgeneral Yavuz Türkgenci, iadeyi ziyaret kapsamında Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun'u makamında ziyaret etti.

Genelkurmay Genel Plan Prensipler Başkanlığı görevinden 3. Ordu Komutanlığı görevine atanan Korgenaral Türkgenci, daha önce kendisini ziyaret eden Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun'a iade-i ziyarette bulundu.

Başkan Bekir Aksun, Türkgenci'yi Belediye Sarayı önünde karşılaşmasının ardından başkanlık makamına geçerek burada bir süre sohbet ettiler.

Başkan Aksun, nazik ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek Korgeneral Türkgenci'ne teşekkür edip, yeni görevinin hayırlı olması dileklerinde bulundu.

Gerçekleşen ziyaretin anısına karşılıklı hediye takdiminde bulunup hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu. - ERZİNCAN