3. Ordu Komutanı Öngay'a fahri hemşehrilik beratı
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3. Ordu Komutanı Öngay'a fahri hemşehrilik beratı

3. Ordu Komutanı Öngay'a fahri hemşehrilik beratı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları ile emekliliğe sevk edilen 3. Ordu Komutanı Korgeneral Şeref Öngay, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun'a veda ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları ile emekliliğe sevk edilen 3. Ordu Komutanı Korgeneral Şeref Öngay, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun'a veda ziyaretinde bulundu. Gerçekleşen ziyarette 3. Ordu Komutanı Korgeneral Şeref Öngay'a fahri hemşehrilik beratı verildi.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirerek, "Veda ziyaretleri kapsamında belediyemizi ziyaret eden 3. Ordu Komutanımız Korgeneral Şeref Öngay'a Erzincan'ımıza yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Erzincan halkı adına teşekkür ediyor, bundan sonraki hayatında sağlıklı huzurlu uzun ömürler diliyorum" dedi.

"3. Ordu Komutanı Öngay'a fahri hemşehrilik beratı"

Askeri Şura (YAŞ) kararları ardından Erzincan Belediye Meclisi 17.08.2021 tarihinde olağanüstü toplanarak, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Şeref Öngay'a fahri hemşehrilik beratı verilmesi hususunda oy birliğiyle karar verdi.

Başkan Aksun, Korgeneral Öngay'a ziyaret esnasında, fahri hemşehrilik beratını takdim etti. - ERZİNCAN

3. Ordu Komutanı Öngay'a fahri hemşehrilik beratı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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