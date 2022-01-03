3 Ocak 2022 Pazartesi TV yayın akışı! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?
3 Ocak Pazartesi günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak edilmekte. gelecek? Bir Zamanlar Çukurova, Kardeşlerim, Aşk Mantık İntikam, Camdaki Kız, Gönül Dağı, Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Mahkum, Yargı, Masterchef, Maske Kimsin Sen?, Kalp Yarası, Masumlar Apartmanı, Evlilik Hakkında Her Şey, Yasak Elma, Yalancı, Kırmızı Oda, Üç Kuruş, Aziz yeni bölümü olacak mı? Peki bu akşam televizyonda neler var? İşte 3 Ocak Pazartesi TV8, Star TV, Kanal D, FOX TV ve TRT 1 yayın akışı!
Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 3 Ocak yayın akışı,Bugün televizyonda hangi diziler var? 3 Ocak Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 3 Ocak Pazartesi ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!
TELEVİZYONDA BUGÜN NELER VAR?
3 OCAK PAZARTESİ TELEVİZYONDA NELER VAR?
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 | Oynat Bakalım
07:15 | 8'de Sağlık
08:30 | Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa
11:15 | Masterchef Türkiye
16:00 | Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 | Masterchef Türkiye
00:15 |Zuhal Topal'la Yemekteyiz
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 | Çalar Saat
11.00 | Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 | En Hamarat Benim
16:00 | Fulya ile Umudun Olsun
19:00 | Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 | Osman Pazarlama
23:45 | Aşk Mantık İntikam
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 | Kahvaltı Haberleri
10:00 | Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 | ATV Gün Ortası
14:00 |Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 | Esra Erol'da 19:00 ATV Ana Haber
20:00 | Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 | Sihirli Annem
09:00 | Neler Oluyor Hayatta?
11:00 | Asi
13:00 | Gelinim Mutfakta
16:00 | Arka Sokaklar
18:45 | Kanal D Ana Haber
20:00 | Hızlı Ve Öfkeli 7
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 | Mesut Yar İle Bugün
09:45 | Yerli Dizi Tekrar/ Sinema
13:00 | Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 | Söz
18:30 | Star Ana Haber
20:00 | Kocan Kadar Konuş
22:30 | Kocan Kadar Konuş
00:30 | Annemizi Saklarken
TRT 1 YAYIN AKIŞI
08:15 | Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30 | Alişan İle Gülümse Hayata
13:15 | Beni Böyle Sev
16:30 | Seksenler
19:00 | Ana Haber
19:55 | İddiaların Aksine
20:00 | Mahrem
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 | Bu Sabah
10:15 | Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
12:15 | Gelin Evi 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:10 | Senin Hayatın
18:40 | Show Ana Haber
20:00 | Apex: Ölüm Adası
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