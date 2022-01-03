3 Ocak 2022 Pazartesi TV yayın akışı! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?

Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 3 Ocak yayın akışı,Bugün televizyonda hangi diziler var? 3 Ocak Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 3 Ocak Pazartesi ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!

TELEVİZYONDA BUGÜN NELER VAR?

3 OCAK PAZARTESİ TELEVİZYONDA NELER VAR?

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 | Oynat Bakalım

07:15 | 8'de Sağlık

08:30 | Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa

11:15 | Masterchef Türkiye

16:00 | Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 | Masterchef Türkiye

00:15 |Zuhal Topal'la Yemekteyiz

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 | Çalar Saat

11.00 | Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 | En Hamarat Benim

16:00 | Fulya ile Umudun Olsun

19:00 | Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 | Osman Pazarlama

23:45 | Aşk Mantık İntikam

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 | Kahvaltı Haberleri

10:00 | Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 | ATV Gün Ortası

14:00 |Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 | Esra Erol'da 19:00 ATV Ana Haber

20:00 | Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 | Sihirli Annem

09:00 | Neler Oluyor Hayatta?

11:00 | Asi

13:00 | Gelinim Mutfakta

16:00 | Arka Sokaklar

18:45 | Kanal D Ana Haber

20:00 | Hızlı Ve Öfkeli 7

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 | Mesut Yar İle Bugün

09:45 | Yerli Dizi Tekrar/ Sinema

13:00 | Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 | Söz

18:30 | Star Ana Haber

20:00 | Kocan Kadar Konuş

22:30 | Kocan Kadar Konuş

00:30 | Annemizi Saklarken

TRT 1 YAYIN AKIŞI

08:15 | Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 | Alişan İle Gülümse Hayata

13:15 | Beni Böyle Sev

16:30 | Seksenler

19:00 | Ana Haber

19:55 | İddiaların Aksine

20:00 | Mahrem

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 | Bu Sabah

10:15 | Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

12:15 | Gelin Evi 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:10 | Senin Hayatın

18:40 | Show Ana Haber

20:00 | Apex: Ölüm Adası

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