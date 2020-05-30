3 metrelik havuzda kilometrelerce yüzüyor
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3 metrelik havuzda kilometrelerce yüzüyor

3 metrelik havuzda kilometrelerce yüzüyor Yüzmesine Korona virüs bile engel olamadı Bodrumlu yüzücü Aysu Türkoğlu, Korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle antrenmanlarını babasıyla birlikte terasa yaptığı 3 metrelik portatif havuzda yapıyor.

30.05.2020 17:26 | Son Güncelleme: 30.05.2020 17:31

3 metrelik havuzda kilometrelerce yüzüyor

Yüzmesine Korona virüs bile engel olamadı

MUĞLA - Bodrumlu yüzücü Aysu Türkoğlu, Korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle antrenmanlarını babasıyla birlikte terasa yaptığı 3 metrelik portatif havuzda yapıyor.

11 yıldan beri yüzme sporuyla yapan 19 yaşındaki Aysu Türkoğlu, Korona Virüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında denize ve havuza girmenin yasaklanmasıyla birlikte antrenman yapamamaya başladı. Bir süre sonra evinin terasına portatif havuz yaparak yüzmek isteyen Türkoğlu bu fikrini babasıyla paylaştı. Babası Mustafa Türkoğlu ile birlikte kolları sıvayan Aysu 3 metre uzunluğundan yaklaşık 1 metre derinliğinde portatif havuzu yapmaya başladı. Yaklaşık 1,5 ay süren havuzun yapımının ardından beline bağladığı ip ile antrenmanlara başladı. Kilometrelerce beline bağladığı ip ile yüzen Aysun 3 metrelik suda saatlerce yüzerek antrenman yapıyor.

Aysu Türkoğlu, 11 seneden beri yüzme sporu ile uğraştığını söyleyerek "Bir Türkiye 5'inciliğim var. 7,5 kilometre Türkiye birinciliğim var. Uluslararası, ulusal birçok yarışta birincilik, ikincilik ve üçüncülük elde ettim. Özellikle Kaş-Meis arasını geçen en genç Türk yüzücüyüm" dedi.

"boşalttığımız suyla bitkileri suluyoruz"

Babasıyla birlikte hazırladığı portatif havuz ile ilgili de konuşan genç yüzücü, sözlerine şöyle devam etti: "Ben sosyal medyada bunların el yapımı olmayanlarını çok kez gördüm. Bunu babamla paylaştım. Babam, bizim de yapabileceğimizi söyledi. İşe koyulduk ve bu ortaya çıktı. Bunu yapmamız yaklaşık bir buçuk ayımızı aldı. Dolduruyoruz ve temiz kalması için 2 kez suyunu boşaltıyoruz. Boşalttığımız suyu, bahçedeki bitkilerimizi sulamak için kullanıyoruz ve böylece suyu boşa harcamıyoruz. Yüzerken suyu boşa çekmemek için belime de lastik bağlıyorum. Bir direnç olması için. Bunun bana faydasını hissettim. Bu antrenmanlar Pandemi sürecinde su hissiyatımı kaybetmemiş olduğumu gösterecek."

"hedefim manş denizi'ni geçmek"

Hedefinin Manş Denizi'ni geçen en genç Türk yüzücü olmak olduğunu dile getiren Aysu Türkoğlu, sözlerini "En büyük hedefim; İngiltere ile Fransa arasındaki Manş Denizi'ni geçen en genç Türk yüzücü olmak. Bana örnek olan Nesrin Olgun, Bengisu Avcı'ya çok teşekkür ederim. Onlar da bana örnek oldu. Ben de o denizi geçen en genç kişi olmayı hedefliyorum" ifadeleriyle sonlandırdı.

3 metrelik havuzda kilometrelerce yüzüyor

Kaynak: İHA

Manşet

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