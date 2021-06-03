3 mahalle arasındaki 42 yıllık anlaşmazlık barışla sonlandı

3 mahalle arasındaki 42 yıllık anlaşmazlık barışla sonlandıVAN – Van'ın Erciş ilçesinin Kızılören, Pay ve Yankıtepe mahalleleri arasındaki 42 yıllık arazi anlaşmazlığı barış yemeğiyle sonlandı.

3 mahalle arasındaki 42 yıllık anlaşmazlık barışla sonlandı

VAN – Van'ın Erciş ilçesinin Kızılören, Pay ve Yankıtepe mahalleleri arasındaki 42 yıllık arazi anlaşmazlığı barış yemeğiyle sonlandı.

Van'ın Erciş ilçesinin Kızılören, Pay ve Yankıtepe mahalleleri arasındaki 42 yıllık arazi anlaşmazlığı Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, İşletme Fakültesi Dekanı Abdulmenaf Turan, AK Parti İlçe Başkanı Nedim Sağlam, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Emniyet Müdürü, Kızılören, Pay ve Yankıtepe mahallelerinin muhtarlarının arabuluculuğu son erdi. Kızılören Mahallesi taziye evinde üç mahalle sakinleri ile barış için bir araya geldi.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, yaptığı konuşmada, "Tüm kardeşlerimizi bir arada görmenin, böyle kıymetli bir topluluğa hitap etmenin mutluluğunu huzurunu yaşıyorum. Erciş'imizi hep böyle güzel şeylerle görmek istiyoruz. Ortak paydamız Erciş'tir. Sayın Cumhurbaşkanımız vizyonunda 2023, 2053 ve 2071'e taşımak istiyoruz. Bunları ancak sizin gibi kıymetli hemşerilerimizle başarabiliriz. Bu memleketi Allah'ın izniyle daha yukarılara taşıyacağız" dedi.

Milletvekili Arvas ise, "Burada herkese yetecek bütün mahallelerimizde yetecek arazilerimiz var suyumuz var. Hamdolsun toprağımız var suyumuz var. Şahane yaşama kültürünü geliştirmek büyüklerimizden talebimiz ricamız nasihat edip, mutlaka kırgınlıklar dargınlıklar daha olayın büyümemesi adına kardeşçe bir yaşam ortamı oluşturulması için gelirse bizde üç vekiliniz olarak Ankara'da memleketinizi ilgilendiren yerel projeleri gerek yerel olsun gerek kamu projeleri olsun bakanlıklarımıza iletiyoruz. Sizin huzurunuzu kardeşliğimizi daim kılsın" dedi.

Tören barış yemeği sonrası son buldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Kalkan