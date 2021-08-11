3 Kurum Daha Yeni Hizmet Binasına Taşınıyor

Giresun Valiliği Hizmet binası içerisinde bulunan kurumlar birer birer yeni yapılan hizmet binalarına taşınıyor.

Giresun Valiliği Hizmet binası içerisinde bulunan kurumlar birer birer yeni yapılan hizmet binalarına taşınıyor.

Mevcut hizmetlerin fiziki alan yetersizliği nedeniyle sıkışık vaziyette yürütüldüğü Valilik hizmet binası içerisinde bulunan bazı kurumlar, Giresun Valisi Enver Ünlü'nün talimatıyla yeni yapılan kamu binalarına taşınacak.

Kamu hizmetlerinin daha uygun ortamlarda verilebilmesinin temini için başlatılan çalışmalar ve gerçekleştirilen yatırımlar sonrasında, Giresun ilinde bulunan birçok kamu kurumu kendi binalarına veya daha kaliteli hizmet sunumu yapılabilecekleri yeni kamu binalarına taşınmaya başladı.

Bu kapsamda bulunan kamu kurumları arasında; Giresun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Tapu Müdürlüğü ve Kadastro Müdürlüğü'de yer alıyor.

Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait iken; Giresun İl Özel İdaresi ile Giresun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü arasında yapılan taşınmaz trampa işlemi sonucunda mülkiyetinin 1/4 hissesi Giresun İl Özel İdaresinde kalan ve 3/4 hissesi de maliye hazinesine devredilen taşınmazda yakın zamanda 4 kamu kurumu birlikte hizmet vermeye başlayacak.

Bilindiği üzere, Teyyaredüzü Mahallesinde tapu sicilinin 1231 ada 227 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz üzerine yapılan İl Özel İdaresi hizmet binası içerisinde sadece İl Özel İdaresi bulunmaktaydı.

İl Özel İdaresi ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü arasında yapılan bir protokolle, söz konusu binaya İl Özel İdaresi'nin yanı sıra; Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Tapu Müdürlüğü ve Kadastro Müdürlüğü de taşınacak.

Bodrum üzeri 11 kat olarak yapılan İl Özel İdaresi hizmet binası; 2 Bin 867 m² bodrum, 2 Bin 688 m² zemin, 2 Bin 153 m² 1. Kat, her biri Bin 148 m² olan 2, 5, 8 ve 10. Katlar ile yine her biri Bin 79 m² olan 3, 4, 6, 7 ve 9. Katlar olmak üzere 17 Bin 695 m² kullanım alanına sahip bulunmaktadır.

İl Özel İdaresine bırakılan; Bodrum katının 157 m²lik, zemin katın Bin 78 m²lik ve 1. Katın 815 m²lik bölümü ile 7, 8 ve 9. Katların tamamı Giresun Özel İdaresi ile birim müdürlüklerine hizmet binası olarak tahsis edildi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne ise bodrum katın 575 m²lik, zemin katın Bin 300 m²lik ve 1. Katın Bin 338 m²lik bölümü ile 2, 3, 4, 5, 6 ve 10. Katların tamamı bırakıldı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne bırakılan bölümlerden ise 2. Katın tamamı Kadastro Müdürlüğünün, 3. Katın tamamı Tapu Müdürlüğünün, 4. Katın tamamı Milli Emlak Müdürlüğünün, 5 ve 6. Katın tamamı da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün kullanımına bırakıldı.

Bodrum katın 2 Bin 135 m²lik ve zemin katın 310 m²lik bölümü ise sığınak, otopark, teknik hacimler ve giriş holü gibi ortak kullanım alanı olarak bırakılırken, bu bölümlerde; binanın güvenlik, koridorlar ve ortak alanlarının temizlik işleri, binanın tamamının sivil savunma hizmetlerini yapmak üzeri İl Özel İdaresine tahsis edildi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bırakılan 10. Katta ise yemekhane ve kafeterya gibi bina içerisinde bulunan tüm kurumların ortak kullanımına hizmet edecek bölümler bulunmaktadır.

Kaynak: Habermetre