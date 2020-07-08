3 kardeşin öldüğü muhtarlık seçimi davası ertelendi
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3 kardeşin öldüğü muhtarlık seçimi davası ertelendi

3 kardeşin öldüğü muhtarlık seçimi davası ertelendi Seçim günü çıkan silahlı kavgada 3 kardeşini kaybeden Bayram Kaplan olayın azmettiricilerin de tutuklanmasını istedi Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde 3 kişinin öldüğü 6 kişinin de...

08.07.2020 12:56 | Son Güncelleme: 08.07.2020 13:04

3 kardeşin öldüğü muhtarlık seçimi davası ertelendi

Seçim günü çıkan silahlı kavgada 3 kardeşini kaybeden Bayram Kaplan olayın azmettiricilerin de tutuklanmasını istedi

GAZİANTEP - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde 3 kişinin öldüğü 6 kişinin de yaralandığı muhtarlık seçimi kavgasına yönelik açılan davanın bugün görülecek olan 2. duruşması Covid-19 nedeniyle 17 Temmuz'a ertelendi.

Gaziantep adliyesi 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülecek olan davanın ikinci duruşması, kentte artan korona virüs salgını nedeniyle 17 Temmuz'a ertelendi. Mahkeme heyeti tarafından tarafların avukatlarına erteleme kararı tebliğ edilirken, adliye önünde geniş güvenlik tedbirleri alındı. Muhtarlık seçimi ardından çıkan kavgada 3 kardeşini kaybeden ve duruşma için adliyeye gelen Bayram Kaplan, olayın azmettiricilerinin serbest bırakıldığını kaydederek bunun da ikinci bir olaya sebep olması ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. Kaplan, olaydan sonra 17 kişinin gözaltına alındığı sonrasında 8 kişinin tutuklandığını fakat ilk duruşmada olayın azmettiricisi 3 kişinin serbest bırakılarak 5 kişinin tutukluluğunun devam ettiğin kaydetti.

"Azmettiriciler dışarda ikinci bir olay olması yüksek"

Kaplan, " 5 kişi tutuklu devam ediyor yani olayın azmettiricileri şuanda dışarda olması ikinci bir olaya sebebiyet verme ihtimali yüksek. Gerekli adaletin yerini bulmasını talep ediyorum. Dava 17 Temmuz'a ertelendi inşallah 17 Temmuz'da adaletin yerini bulmasını temenni ediyoruz" dedi.

Üç evladını kaybeden anne Firdevs Kaplan ise, biran önce davanın sonuçlanmasını ve suçluların cezasını almasını istediğini ifade ederek, "Ben bu acıya dayanamıyorum başka annelerde bu acıya düşmesin ben bunu işitiyorum sadece" şeklinde konuştu.

Olayın geçmişi

Olay, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Şehitkamil ilçesinin kırsal Köksalan Mahallesinde meydana geldi.

Seçim sonuçlarının açıklanmasıyla seçimlerde mevcut muhtar ve aday olan Süleyman Oğuz'un oğlu Cuma Oğuz, babasının karşısına aday olan Süleyman Kaplan ile tartıştı. Çıkan tartışmada öfkelenen Cuma Oğuz üzerindeki tabancayla muhtar adayı Süleyman Kaplan ile kardeşleri Eyyüp ve Adem Kaplan'ı tabancayla ateş açtı. Jandarmanın teslim olması yönündeki uyarıya ateşle karşılık vermesi üzerine Cuma Oğuz, vurularak etkisiz hale getirilmişti. Olayın ilk duruşmasında tutuklu bulunan 8 kişiden 3'ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken 5 kişinin ise tutukluluğuna devam etmesi kararı alındı. Davanın Gaziantep 6. Ağır Ceza Mahkemesince bugün görülecek olan 2. duruşması ise Covid-19 nedeniyle 17 Temmuz 2020 tarihine ertelendi.

3 kardeşin öldüğü muhtarlık seçimi davası ertelendi

Kaynak: İHA

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