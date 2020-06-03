3 Haziran Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Haziran 2020! İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 3 Haziran'da İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek. İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek. İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 3 Haziran Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek? İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 03.06.2020 15:00 - 03.06.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah CAHİT SITKI TARANCI sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2489147) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2489147)İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 03.06.2020 17:00 - 03.06.2020 20:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah CAHİT SITKI TARANCI sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2489160) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2489160)İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 03.06.2020 09:00 - 03.06.2020 12:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah AKDOĞAN, AKDİL, BEHRA, BOLLUCA, CEMİLE, DERVİŞ, GÖKTEPE, GÖLBAŞI, GÜLFEM, GÜLPERİ, GÜLSEVER, KOCA YUSUF, MAVİGÖL, METEHAN, NAKIŞ, NAZENDE, NURSEDA, ORHANİYE, PEHLİVANKÖY, PINARLI, SARAY BOSNA, SEMPATİK, TOMRUKÇU, VEDAT, YEKPARE, YERLİ, YILDIZBOSTANI, YİĞİTALP, ZEYNEL, ZİYADE, İSKİLİP sk/ BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ERCİYES sk/ MAVİGÖL mah ADATEPE, AKŞİT, ATALAY, KUM sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2490046) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 03.06.2020 04:00 - 03.06.2020 06:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAHÇELİEVLER BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1382., 1383., 1384., 1385., 1386., 1470., FEVZİ ÇAKMAK sk/ GÜNEŞLİ mah 1266., 1334., 1336., 1338., 1339., 1341., 1342., 1343., 1344., 1345., 1346., 1347., 1349., 1352., FEVZİ ÇAKMAK sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2491002) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2491002)İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 03.06.2020 00:01 - 03.06.2020 02:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 62. sk Mimar Sinan cad. bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2490991) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2490991)İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 03.06.2020 02:00 - 03.06.2020 04:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 52., 54., 56., 57., MEHMET AKİF, MİMAR SİNAN sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2490992) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - BAHÇELİEVLER ilçesinde, 03.06.2020 16:30 - 03.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah HURMALI, İSMAİLPAŞA sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2490961) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR ilçesinde, 03.06.2020 00:00 - 03.06.2020 07:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah AKLEYLEK sk/ BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah NEZİH BARUT sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2489955) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - BEŞİKTAŞ ilçesinde, 03.06.2020 16:00 - 03.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVAZIM mah IŞIK, ÇAYIR sk/ MECİDİYE mah AMBARLIDERE YOLU, DEFNE ÇIKMAZI, IŞIK, MUHTAR, VARNALI sk/ ORTAKÖY mah AMBARLIDERE YOLU, AMCABEY, AYAYDIN, DEREBOYU, KIVANÇ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2492328) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - BEYOĞLU ilçesinde, 03.06.2020 17:00 - 03.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ÖRNEKTEPE mah BEŞPARMAK, GÜVERCİN, MEHTAP, PAZARALTI, TAŞLIK, YENİYOL, ZAFER, ÇAMLIK, ÇAMLIK ALTI sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2487197) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - ÇATALCA ilçesinde, 03.06.2020 10:00 - 03.06.2020 16:00 saatleri arasında, İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-İNCEĞİZ mah ACISU ÇIKMAZI, ALACALI, ARİF NİHAT ASYA, AYNUR, AÇIKALIN ÇIKMAZI, BİRGÜL, CAN, GAZİBABA, GELİNCİK, GÜLAĞACI, HAMAMÖNÜ, HANİCE, KABAKÇA, LOKMACIK ÇIKMAZI, MEHMETEFENDİ, MEHPARE ÇIKMAZI, MELEK ÇIKMAZI, MELİKE, MEMDUH, MENEMEN, NUMAN ÇIKMAZI, SULTAN ÇEŞME, SÜMER, YÜKSEL, ZARİF, ÖZYUVA sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2488444) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2488444)İSTANBUL - ÇATALCA ilçesinde, 03.06.2020 02:00 - 03.06.2020 07:00 saatleri arasında, İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-İZZETTİN mah BAHÇESARAY, BENTLER, CANDEMİR, DOBURCA, FARABİ, HÜRRİYET, KARLIOVA, KIRIM, MUNTAZAM, MİLLET, NAZLIGÜL, NEVBAHAR, ÖZGÜRLÜK, İSTASYON sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2487241) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 03.06.2020 15:00 - 03.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 2202., 2204., 2215., 2219., 2220., 2221., 2223., 2224., 2225., 2226., 2238., 2239., 2240., 2241., 2243., 2319., AKARSU, DAĞHAN, EBRU, GAYE, KURUÇEŞME, PANAYIR, REYHAN, SAMYELİ, SAVAŞ, SEDEF sk/ HÜRRİYET mah TURNA sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2485911) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2485911)İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 03.06.2020 15:00 - 03.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 2202., 2240., ADALET, ADNAN MENDERES, EBRU sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2485912) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2485912)İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 03.06.2020 01:00 - 03.06.2020 06:30 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah AKÇABURGAZ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2489155) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2489155)İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 03.06.2020 16:00 - 03.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 382., 385., 390. sk/ İNÖNÜ mah 357., 358., 359., 364. sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2491336) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2491336)İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 03.06.2020 16:00 - 03.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah 855., 856., 857., 858., 859., 860., 861., 863., 864., 865., 866., 867., 879., 960., PAZARYOLU sk/ TALATPAŞA mah 1000., 1001., 1002., 1046., 1079., PAZARYOLU, ŞEHİT HAKAN YILMAZ sk/ YEŞİLKENT mah FATİH SULTAN MEHMET sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2491340) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2491340)İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 03.06.2020 16:00 - 03.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah 865., PAZARYOLU sk/ TALATPAŞA mah 1000., 1001., 1002., 1022., 1023., 1024., 1025., 1047., 1079., FATİH SULTAN MEHMET, PAZARYOLU sk/ YEŞİLKENT mah FATİH SULTAN MEHMET sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2491339) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 03.06.2020 00:01 - 03.06.2020 03:30 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah 1.TİKVEŞLİ ÇIKMAZI, TİKVEŞLİ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2487781) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2487781)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 03.06.2020 10:00 - 03.06.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.CEYLAN, 2.KAYNAK, 3.KARANFİL, DEMİR, GÖKPINAR, GÖKTÜRK, KARACA, KIVRIM, MISIR, NAKIŞ, ORMAN, ZAKKUM sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2488608) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2488608)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 03.06.2020 10:00 - 03.06.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.MARTI, 4.ÇİMEN, ALTKÜME, AVŞA, EBRU, KÖPRÜBAŞI, KİRAZLI YOLU, OVACIK sk/ PİRİNÇÇİ mah PİRİNÇÇİ KÖY YOLU sk// ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah ZEYTİNLİK sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2488609) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2488609)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 03.06.2020 05:00 - 03.06.2020 08:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-NİŞANCI mah 1.ORKİDE ÇIKMAZI, 1.SİRKECİ ÇIKMAZI, ABDURRAHMAN ŞEREFBEY, AHMET ÇELEBİ, ALACA TEKKE, ARAKİYECİ CAMİİ, ARPACI HAYRETTİN, AŞHANE, BABA HAYDAR, CEZRİ KASIM AKAR ÇEŞME, DEFTERDAR CAMİİ AVLUSU, FESHANE, KÜNKÇÜ ÇIKMAZI, NAZPERVER, SİRKECİ, TAKKECİ ÇEŞMESİ, ZALPAŞA, ÇÖMLEKÇİLER, ÇÖMLEKÇİLER ARKASI sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2489927) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2489927)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 03.06.2020 16:00 - 03.06.2020 20:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah ATLI SPOR sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2489942) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2489942)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 03.06.2020 01:00 - 03.06.2020 02:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah MEMBA, OVA sk bölgesinde, Manevra Çalışması (2490048) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2490048)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 03.06.2020 10:00 - 03.06.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AĞAÇLI mah 3.SELVİ, 5.DEFNE, AĞAÇLI KÖY YOLU, KARAAĞAÇ, KAVAK, KOCAYEMİŞ, MEŞE, SANDAL, SARIÇAM, SEDİR sk/ ODAYERİ mah 3.KARTAL, KARTEPE , KAZDAĞI , KIZAK , NALAN, NERİMAN, SAMANLI , SELÇUK BEY sk/ PİRİNÇÇİ mah PİRİNÇÇİ KÖY YOLU sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2490016) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2490016)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 03.06.2020 10:00 - 03.06.2020 13:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-IŞIKLAR mah ADATEPE , BAHARİYE, EGE , HAZAR , IŞIKLAR İSTANBUL , KASİDE , KUZEY , YEŞİL VADİ, ZEYTİNDALI sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2492665) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - FATİH ilçesinde, 03.06.2020 16:00 - 03.06.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALİ KUŞÇU mah FATİH sk/ CİBALİ mah BIÇAKÇI ÇEŞMESİ, DEMİRHUN ÇEŞMESİ, FİL YOKUŞU, HAYDAR, HAYDAR YOKUŞU, KASAP CAMİİ, MUSABEY, TEKKE ÇIKMAZI 1., ZEYREK MEHMETPAŞA sk/ HASEKİ SULTAN mah KIZILELMA sk/ KOCA MUSTAFAPAŞA mah MARMARA sk/ SARAÇ İSHAK mah MOLLABEY sk/ ZEYREK mah AKTAR YEKTA, AT PAZARI, DERS VEKİLİ, FAZİLET, FAZİLET ARALIĞI, FAZİLET ÇIKMAZI, FENERCİ HÜSEYİN ÇIKMAZI, FENERLİ, FETİH ŞEHİDİ, GÜLBAHÇE, HACI HASAN, HACI ÖMERPAŞA, HATTAT İZZET, HAYDAR, KIRBACI, MEKTEPLİ, NEVŞEHİRLİ İBRAHİMPAŞA, PARMAKLIK, PARMAKLIK ARALIĞI, SADREDDİN YÜKSEL, TURŞUCU HALİL, YENİ AKİL, ZEYREK, ZEYREK MEHMETPAŞA, ÂRİFZADE, ÇIRÇIR, ÇİNİLİ ODALAR, ÖMER EFENDİ, İBADETHANE, İBADETHANE ARKASI, İTFAİYE, ŞAHUBAN CAMİİ sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2490407) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2490407)İSTANBUL - FATİH ilçesinde, 03.06.2020 16:00 - 03.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah AKŞEMSETTİN, BAB NAİBİ, BATTALGAZİ, BEDRETTİN SİMAVİ, EMİR BUHARİ, FEVZİPAŞA, HIRKA-İ ŞERİF, KARAMUK, KINALIZADE, KORKUTATA, LAPÇINCILAR, SARIGÜZEL, SÜRREEMİNİ, ÇÖPÇATAN, ŞEMSETTİN SAMİ sk/ SEYYİD ÖMER mah TÜRKÇÜ sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2490424) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2490424)İSTANBUL - FATİH ilçesinde, 03.06.2020 16:00 - 03.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-EMİN SİNAN mah CEPHANECİ, DAĞHAN, EMİN SİNAN CAMİİ, EMİN SİNAN HAMAMI, GEDİKPAŞA AKARCASI, KARA BABA TÜRBESİ, NEVİYE, ONUR, ONUR ÇIKMAZI, PERTEVPAŞA, PİYER LOTİ sk/ MİMAR HAYRETTİN mah DOĞRAMACI, EMİN SİNAN HAMAMI, GEDİKPAŞA, GEDİKPAŞA CAMİİ, MUTRİP, NEVİYE, SEMİH sk/ ŞEHSUVAR BEY mah SARAYİÇİ sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2490090) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2490090)İSTANBUL - FATİH ilçesinde, 03.06.2020 16:00 - 03.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MOLLA GÜRANİ mah DEDEPAŞA, HİKAYECİ, KADRİBEY, MURATPAŞA, MİR-İ ALEM, NAKİBU'L-EŞRAF, RAHMET ÇIKMAZI, SADİ ÇEŞMESİ, SARI MUSA, SELÇUK SULTAN CAMİİ, SOFTA SİNAN, TURGUT ÖZAL MİLLET, İMAM MESUT sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2490406) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA ilçesinde, 03.06.2020 15:00 - 03.06.2020 20:00 saatleri arasında, İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YILDIZTABYA mah ASALET, BADEM, BAHADIR, BERCESTE, BEYZA, CAN, DENİZ, DİVRİĞİ, EYNESİL, GÜNDOĞDU, PINAR, SEYHAN, SULTAN, SÜZER, TAHİR, TEMAŞA, UZUN, YAYLABAŞI, YILDIZTABYA, ZAMBAK, ŞAFAK sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2487276) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - GÜNGÖREN ilçesinde, 03.06.2020 01:00 - 03.06.2020 07:00 saatleri arasında, İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-TOZKOPARAN mah HALDUN TANER, KORU, ŞEHİT ER CUMA ŞAHİN sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2488297) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 03.06.2020 15:00 - 03.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah SOKULLU, YAVUZ SELİM, ZÜHRE, İLKE sk// KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah ALİBEY, KUBAN, ÇOBANÇEŞME sk/ NURTEPE mah AKİF, ALPER, ALİBEY, ARALIK, ARI, AYLİN, AYYÜZLÜ, BİRGÜL, CEMAL, DARGIN, DORUK, FEDAKAR, GÜVEN, HAVADAR, HÜSNÜHAL, KAPTANPAŞA, KARASU, KUTLU, MESKEN, OSMANPAŞA, PAMUKKALE, SEDEF, SOKULLU, SÜMBÜL, TAHİR, ÇAM, ÇAPRAZ, ÇİLEKLİ, ÖLÇÜ, ÖZEN, ÖĞÜT, ŞAİR NİGAR sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2486883) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2486883)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 03.06.2020 15:00 - 03.06.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah DEFNE, EDA, ETİBANK, FERDA, GÖÇEN, KARAÇAM, SABIR, ZİYAEDDİNEFE, ÖZLER sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2487193) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 03.06.2020 15:00 - 03.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 324., 325., 326., 327., 332., 333. sk/ MEHMET AKİF mah 1.AŞIK VEYSEL, 1.GEDİZ, 1.HİLAL, 2.SEFA, 325., 326., 327., KEMALPAŞA, UĞURLU, YALAZ sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2482091) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2482091)İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 03.06.2020 05:00 - 03.06.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 2.LALE, 712., BEGONYA, KUŞKONMAZ, YILDIZ, İNÖNÜ sk/ YENİ MAHALLE mah 1.DERYA, 1.HEKİM, 2.SERHAT, 3.UFUK, 3.ÇEŞME, SARIKAYA, İNÖNÜ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2489888) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2489888)İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 03.06.2020 05:00 - 03.06.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 1.SÜMBÜL, 2.LALE, 711., 716., AŞIK VEYSEL, BEGONYA, DOKTOR, GÜNDOĞDU, HERCAİ, HİNDİBAĞ, KAYNAK, KUŞKONMAZ, ORKİDE, SALKIM SÖĞÜT, İNÖNÜ, İSLAM DEDE sk/ YENİ MAHALLE mah 1.PARK, 2507., 2508., 3.BAYIR, 3.ÇEŞME, TÜRBE, YENİYOL, İNÖNÜ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2489891) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2489891)İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 03.06.2020 16:00 - 03.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah ENGİN, YUNUS EMRE sk/ MEHMET AKİF mah ENGİN sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2489904) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 03.06.2020 06:00 - 03.06.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-DARÜŞŞAFAKA mah AÇELYA. sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2490394) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2490394)İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 03.06.2020 04:00 - 03.06.2020 06:00 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MASLAK mah AHİ EVRAN, AOS 38., AOS 39., AOS 40., AOS 41., AOS 42., AOS 43. sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2489142) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2489142)İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 03.06.2020 16:00 - 03.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-RUMELİFENERİ mah BÜYÜK ATATÜRK, FENERGÜLÜ, FEVZİ ÇAKMAK, GONCA FENERİ ÇIKMAZI, KALE., KETENDERE, LALEM, MENDERES NEHRİ, RUMELİ ZAMBAK, ÇİFTLİK, İNÖNÜ MUHAREBE, İSTİKLAL sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2490967) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2490967)İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 03.06.2020 16:00 - 03.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-ÇAMLITEPE mah ARI, ATA, AYDINLI, DERETEPE, DERMAN, DOĞANCI, HUZUR, POYRAZLAR, ÇAMLITEPE CAMİ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2490968) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - SİLİVRİ ilçesinde, 03.06.2020 09:30 - 03.06.2020 17:30 saatleri arasında, İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK ÇAVUŞLU mah DEMOKRASİ, ŞÜKRÜ, HIZIROĞLU, TAN, TRABLUS, TRUVA, İSTANBUL sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2490923) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - SULTANGAZİ ilçesinde, 03.06.2020 16:00 - 03.06.2020 17:30 saatleri arasında, İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 1. CEBECİ, 2479., 2480., 2481., 2482., 2483., 2484., 2485., 2486., 2486/1., 2487., 2488., 2489., 2490/1., 2491., 2494., 2495., 2496., 2499., 2500., 2508., 2509., 2512., ATATÜRK, T, U, V, Y sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2489866) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2489866)İSTANBUL - SULTANGAZİ ilçesinde, 03.06.2020 15:00 - 03.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2. CEBECİ, 2566., 2568., 2570., 2571., 2572., 2573., 2578., 2588., 2590., 2592. sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2489735) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2489735)İSTANBUL - SULTANGAZİ ilçesinde, 03.06.2020 16:00 - 03.06.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2458., 2459., 2460., 2464., 2465., ATATÜRK, S, T sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2490484) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.