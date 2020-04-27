3 günlük yeni sokağa çıkma yasağı geliyor! Gözler Erdoğan'a çevrildi Bugün toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde öne çıkan başlık, 3 günlük yeni sokağa çıkma yasağı olacak. 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın cuma gününe denk gelmesi nedeniyle 1 Mayıs'ın da hafta sonuna eklenerek üç günlük bir sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün yine telekonferans yöntemiyle toplanacak. Kabineye başkanlık edecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantıya İstanbul'daki Tarabya Huber Köşkü'nden katılacak. Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından kamuoyuna açıklamalarda bulunması bekleniyor.

Toplantının ana gündemini yine koronavirüs salgını oluşturacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sunum yapacağı kabine toplantısında koronavirüs ile mücadele için yürütülen çalışmalardaki son durum, salgında vaka sayısının iyileşen sayısının altında kalması, alınan tedbirlerin uygulamalara yansıması konuları değerlendirilecek.

3 GÜNLÜK YENİ YASAK GÜNDEMDE

4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin uygulama ve bu yasağın önümüzdeki günlerde yaygınlaştırılıp yaygınlaştırılmayacağı konuları da toplantıda ele alınacak. Milliyet'ten Kıvanç El'in haberine göre; 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın cuma gününe denk gelmesi nedeniyle 1 Mayıs'ın da hafta sonuna eklenerek üç günlük bir sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmesi bekleniyor.