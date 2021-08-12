3 gün önce denize girdi, bir daha haber alınamadı
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3 gün önce denize girdi, bir daha haber alınamadı

3 gün önce denize girdi, bir daha haber alınamadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Didim ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası 59 yaşındaki Mesut Çobanoğlu serinlemek için girdiği denizden bir daha çıkamadı.

Aydın'ın Didim ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası 59 yaşındaki Mesut Çobanoğlu serinlemek için girdiği denizden bir daha çıkamadı. 3 gündür denizden çıkmayan Çobanoğlu'nun bulunması için arama çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre; Didim Altınkum mahallesi Yeşilkent bölgesinde ikamet eden evli ve 2 çocuk babası 59 yaşındaki Mesut Çobanoğlu 9 Ağustos Pazartesi günü saat 15: 00 sıralarında arabasıyla Cennet Koy mevkiine geldi. Serinlemek için denize giren Çobanoğlu birdaha denizden çıkmayınca ailesi eve dönmeyen babalarından 3 gündür haber alamadıklarını söyledi.

Babasının kaybolmasıyla ilgili bilgiler aktaran oğlu Yusuf Çobanoğlu (28) "Babam 9 Ağustos Pazartesi günü kendi aracıyla Cennet Koy'da denize girmek için evde ayrılmış. Saat 15: 00'de annemi arayarak denize girdiğini söylemiş. Gece geç saate kadar eve gelmeyince bize haber verdi ve bizde durumu emniyete bildirdik. Yapılan aramada babamın aracı ve kıyafetleri Cennet koy bölgesinde bulunmuş ama kendisi yok. Babamın denize girdiği ve kaybolduğu gün o bölgede bir tur teknesi denizde bir ceset olduğuna dair ihbar geçmiş. Sahil Güvenli ekipleri ihbarının ardından bölgede inceleme yapmış ama ceset bulunamadı. Tur teknesindeki bir kişinin çektiği bir video izlettirildi bana, videoda cesedin üzerindeki şort ve üzerindeki diğer dalış aletlerinden babama benzettim ama kesin değil. 3 gündür babamdan haber alamıyoruz. Emniyet ve Sahil Güvenlik ekipleri de arıyor. Denizdeki akıntıyla birlikte Panayır Adası'na sürüklenme durumu var mı araştırılıyor. Denizde ya da kıyıda bu konuda bilgisi yada duyumu olan vatandaşlar varsa Emniyete ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na insanlık namına bildirmelerini istiyoruz" dedi. - AYDIN

3 gün önce denize girdi, bir daha haber alınamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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