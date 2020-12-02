3 gün önce çalışmaya başladığı iş yerinin kasasından para çalan şahıs yakalandı
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3 gün önce çalışmaya başladığı iş yerinin kasasından para çalan şahıs yakalandı

02.12.2020 17:48 | Son Güncelleme: 02.12.2020 17:53
3 gün önce çalışmaya başladığı iş yerinin kasasından para çalan şahıs yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde 3 gün önce çalışmaya başladığı iş yerinin kasasından para çalan şahıs kovalama sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun'un Bafra ilçesinde 3 gün önce çalışmaya başladığı iş yerinin kasasından para çalan şahıs kovalama sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Kemalpaşa Mahallesi Kahramanlar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alican Ö. (19), 3 gün önce iş yeri sahibi T.A'ya gelerek işe ihtiyacı olduğunu ve çalışmak istediğini söyledi. Durumuna acıyan T.A., 19 yaşındaki Alican Ö'yü işe aldı. Alican Ö. iş yerinde çalışmaya başladı.

T.A. kısa süreliğine dışarı çıktı. Geldiğinde işe aldığı şahsın hareketlerinden şüphelendi. Alican Ö.'yü sigara almaya göndererek iş yerinde bulunan kamera kayıtlarını inceleyen T.A., 3 gün önce işe aldığı şahsın çekmede bulunan kasanın anahtarı alarak kasayı açtığını gördü. Kasadaki paraları sayan T.A., 800 lira paranın noksan olduğunu tespit etti. İş yerine geri dönen Alican Ö'ye kasayı niye açtığını sordu. İyice telaşlanan Alican Ö. kaçmaya başladı. Peşine koşan iş yeri sahibi "Hırsız kaçıyor" diye bağırdı. Devriye gezen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri kaçan şahsın peşine düştü. Kovalamaca sonucunda sivil ekipler tarafından şahıs yakalandı. İş yerinden çaldığı 800 lira üzerinden çıkan şahıs gözaltına alındı.

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Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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