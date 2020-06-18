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3 büyükşehirde zorunlu hale getirilen maske takmamanın cezası netleşti

İstanbul, Ankara ve Bursa'da maske takmanın zorunlu hale gelmesinin ardından uymayanlara verilecek ceza netleşti. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'inci maddesi göre; 789 liradan 3.180 liraya kadar ceza uygulanacak. Ancak uygulamada polislerin yasağa uymayanlara 3 bin 150 lira ceza kestiği biliniyor.

18.06.2020 00:19 | Son Güncelleme: 18.06.2020 00:30

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve Bursa'da Bilim Kurulu'nun önerisiyle açık alanlar ve toplu bulunulan kapalı mekanlarda maske takmak zorunlu hale geldi. Böylece maske takmanın zorunlu olduğu şehir sayısı 48'e yükseldi.

İstanbul, Ankara ve Bursa'da da uygulanacak maske yasağının ardından kısıtlamaya uymayanlara verilecek ceza da netleşti. Valiliklerin açıklamasına göre maske takmama cezası, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'inci maddesine göre belirlenecek. Bu kanuna göre 789 liradan 3.180 liraya kadar ceza uygulanacak.

POLİS 3 BİN 150 LİRA PARA CEZASI KESİYOR

Daha önce koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takmanın zorunlu olduğu bazı illerde polisler kurala uymayan kişilere 3 bin 150 lira para cezası uygulamıştı.

MASKESİZ DIŞARI ÇIKILAMAYAN İL SAYISI 48'E YÜKSELDİ

Koronavirüs tedbirleri kapsamında maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 48'e yükseldi. Maske kullanımının zorun olduğu iller şu şekilde:

İstanbul, Ankara, Bursa, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Rize, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli, Uşak, Yalova, Zonguldak.

İLGİLİ KANUN MADDESİ

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'inci maddesi şu şekildedir:Madde 282 - Bu Kanunda yazılı olan yasaklara aykırı hareket edenler veya zorunluluklara uymayanlara, fiilleri ayrıca suç oluşturmadığı takdirde, 2020 yılı itibariyle, 789 Türk Lirası'ndan 3.180 Türk Lirası'na kadar ceza uygulanacaktır.

3 büyükşehirde zorunlu hale getirilen maske takmamanın cezası netleşti

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