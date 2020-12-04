3 bin yıllık Fenike gemisi 'Hippoi', yeniden inşa edildi
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3 bin yıllık Fenike gemisi 'Hippoi', yeniden inşa edildi

04.12.2020 08:27 | Son Güncelleme: 04.12.2020 08:31
3 bin yıllık Fenike gemisi 'Hippoi', yeniden inşa edildi

İZMİR'in Urla ilçesinde, 360 Derece Tarih Araştırmaları Derneği'nce, 3 bin yıl önce Akdeniz ticaretinin önemli teknelerinden olan Hippoi birebir ölçülerde tekrar inşa edildi.

İZMİR'in Urla ilçesinde, 360 Derece Tarih Araştırmaları Derneği'nce, 3 bin yıl önce Akdeniz ticaretinin önemli teknelerinden olan Hippoi birebir ölçülerde tekrar inşa edildi. Dernek üyeleri, yaklaşık bir ay sonra bir tür Fenike gemisi olan Hippoi ile yolculuğa çıkacak.

Arkeolog ve sanat tarihçisi akademisyenlerin kurduğu İzmir'in Urla ilçesinde faaliyet gösteren 360 Derece Tarih Araştırmaları Derneği, 3 bin yıl önce Doğu Akdeniz'de Fenike, Kuzey Afrika'da Mısır ve Kartaca, Ege Denizi'nde Helen, Anadolu'da Hitit, Frig, Lidya ve İyon uygarlıkları arasında ticari ürünleri taşıyan Akdeniz ticaretinin önemli teknelerinden biri olan 'Hippoi'yi birebir ölçülerinde modern inşa tekniklerini kullanmadan yaptı. 15 metrelik Hippoi replikası, kavela zıvana yöntemiyle birbirine geçme olarak yapılırken hiç çivi kullanılmadı. 360 Derece Tarih Araştırmaları Derneği'nin gönüllülerince toplam 8 ayda bitirilen 6 ton ağırlığındaki Hippoi'nin önündeki at başı da ağaçtan oyma olarak tekneyi süsledi. Dernek gönüllüsü Sidar Duman, "Fenike teknesini o dönemki malzemesiyle bire bir aynısını yaptık. Bu geminin üzerinde hiçbir çivi ya da bağlantı elemanı kullanılmadı. Geminin inşasını da biz kendi ellerimizle yaptık" dedi.

GEMİLERİN MERAKLILARI ÇOKTarihe meraklı olanların, gemilere ilgi gösterdiğini söyleyen Duman, "Bu gemilerin meraklıları çok. Pandemi öncesi özellikle burası çok kalabalık oluyordu. Daha önce yapılmamış olan bir şeyi yapmak, gemide yaşamın nasıl olduğuna dair deneyimlerin yapılması dünyada çok fazla olan bir şey değil. Bu yüzden çok fazla ilgi çekiyor. Ülkemizde böyle şeyleri yapıyor olmak bizi çok heyecanlandırıyor. Teknelerimizi yüzdürmenin, ülkemizin tanıtımı açısından önemli adımlar olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.Yaklaşık bir ay sonra gemiyle yolculuk edeceklerini söyleyen Duman, şöyle konuştu:

"Şu an gemimizin test yolculuklarını yapıyoruz. Çünkü eksikleri var. Yaklaşık bir ay sonra uzun seyre çıkmayı planlıyoruz. Dönemin koşullarına göre yapıldığı için seyir esnasında 10 yelkenci olması gerekiyor."


3 bin yıllık Fenike gemisi 'Hippoi', yeniden inşa edildi
3 bin yıllık Fenike gemisi 'Hippoi', yeniden inşa edildi
3 bin yıllık Fenike gemisi 'Hippoi', yeniden inşa edildi
3 bin yıllık Fenike gemisi 'Hippoi', yeniden inşa edildi
3 bin yıllık Fenike gemisi 'Hippoi', yeniden inşa edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökçe ADAR

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