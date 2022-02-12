3 bin model araba biriktirdi, eldivensiz dokunamıyor

KOCAELİ (İHA) - KOCAELİ (İHA) – Çocukluğundan bu yana ilgi duyduğu oyuncak araba merakını koleksiyona dönüştüren ve 3 bin parça bulunduran Serkan Filiz (39), özenle sakladığı modellerine sadece eldiven takarak dokunuyor.

Kocaeli'de yaşayan Serkan Filiz, topladığı model arabaları küçüklüğünden bu yana saklıyor. 39 yaşındaki koleksiyoncu, topladığı modelleri eve sığdıramayınca çareyi raf yaptırmakta buldu. 2 bin 600 model kapasiteli rafı, yine de tüm arabalarını koymasına yetmedi. 1960, 1970, 1980, 1990'lı yıllarda üretilen modelleri de içeren koleksiyonun değeri günümüzde gerçek bir otomobille eşdeğer. Filiz, özenle sakladığı modellerini, zamanı geldiğinde özenli bir şekilde temizliyor ve sadece eldiven takarak dokunuyor. Ciddi bir şekilde model toplamaya 4 yıl önce başlayan Filiz, bu hobinin bir sonunun olmadığını ve model toplamaya imkanı yettiği kadar devam edeceğini söyledi. Koleksiyonun maddi açıdan çok manevi yönden değerine değinen Serkan Filiz, yapmak için yıllarını verdiği koleksiyonunu miras bırakmak istiyor.

"Daha da devam edeceğimi düşünüyorum"

Koleksiyon meraklısı olduğunu söyleyen Serkan Filiz, "Diecast model araba koleksiyonculuğunu son 4 yıldır profesyonel olarak yapıyorum. Fakat bundan öncesi de var. Model otomobillere karşı olan duygularım 80'li yıllarda çocukluk çağımda başladı. Ardından duygularım çığ gibi büyüdü. Son 4 yılda model üreticilerinin marka ve modellerini varyasyon şeklinde topluyorum. Çeşitli markalarda ve modellerde araçlarım var. Varyasyon; bir üreticinin, bir otomobil markasının modelini farklı jant ve renk gibi unsurlarla yeniden üretmesi anlamına geliyor. Varyasyon, koleksiyonun değerini belirleyen unsurlardan birisidir. Varyasyonları ve nadir parçaları ne kadar çok toplayabilirseniz koleksiyonun değeri de o kadar artıyor. Koleksiyonumda 1960'lı yıllardan kalma çok eski modeller de, güncel modeller de var. Bu kadar çok sayıda gerçek arabaya sahip olmak imkansız olduğu için biz de kendimizi bu şekilde mutlu ediyoruz. Uzun yıllardır bu hobinin içerisindeyim ve daha da devam edeceğimi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Çok farklı bir dünya"

Koleksiyonuna yeni bir model eklemek için sürekli araştırmalar yaptığını belirten Filiz, şu ifadeleri kullandı:

"Koleksiyonumda; yurt içinde temin edilebilen modellerim olduğu gibi, ülkemize gelmemiş olan modeller de mevcut. Varyasyonlarımı tamamlayabilmek için bu modelleri her mecrada araştırıyorum. Bunları araştırırken modellerin gerçekte üretildiği yılları, endüstriyel ve tasarımsal özelliklerini de öğrenmiş oluyorum. Bu sadece model biriktirmek değil, aynı zamanda bir araba kültürü. Bununla beraber ülkelerin, markaların hikayelerini de araştırmış oluyorum. Bu durumda çok farklı bir dünyaya yelken açmış oluyorsunuz. Arabalar, üretildiği tarihteki toplumların özelliklerini de yansıtıyor. Bu yüzden koleksiyonumu gelecek kuşaklara aktarmak istiyorum. Şu anda raflarımda 2 bin 600 adet model mevcut. Elimde, raflara sığmayan birçok model de var. Ayrıca alım aşamasında olduğum, alacağım modeller var. Bu, benim için bir tutku. Koleksiyon yapmaya sonuna kadar devam etmek istiyorum". - KOCAELİ