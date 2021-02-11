3 bin 500 yıllık antik kentte kaçak kazı yapmışlar
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3 bin 500 yıllık antik kentte kaçak kazı yapmışlar

11.02.2021 17:01 | Son Güncelleme: 11.02.2021 17:08
3 bin 500 yıllık antik kentte kaçak kazı yapmışlar

MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki 3 bin 500 tarihi geçmişe sahip Antik Pedasa Kenti'nde, hafta sonu kısıtlamasını fırsat bilen defineciler tarafından kaçak kazı yapıldığı ortaya çıktı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki 3 bin 500 tarihi geçmişe sahip Antik Pedasa Kenti'nde, hafta sonu kısıtlamasını fırsat bilen defineciler tarafından kaçak kazı yapıldığı ortaya çıktı. Kaçak kazıyla ilgili Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü, savcığa suç duyurusunda bulundu.

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Çırkan Mahallesi'ndeki, Prof. Dr. Adnan Diler başkanlığında  yaklaşık 10 yıl önce kazı ve kurtarma çalışmalarına başlanan Leleg' lerden kalma 3 bin 500 yıllık Antik Pedasa Kenti harabeleri içerisinde kaçak kazı yapıldığı belirlendi. Pedasa Kalesi civarında kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kazı yapıldığı ihbarını alan Bodrum Kalesi Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü görevlileri, bölgede inceleme yaptı. İncelemede, mezar olduğu tahmin edilen alanda kaçak kazı yapıldığı tespit edildi. Kaçak kazı yapan defineciler hakkında Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

Öte yandan antik kentte resmi olarak kazıların devam ettiği bildirildi.

Çırkan Mahallesi Muhtarı Coşkun ünlü, antik kentteki kaçak kazının hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen defineciler tarafından yapıldığını söyleyerek, "Yetkililerimiz her türlü önlemi aldı, suçluların bir an önce bulunmasını istiyoruz" dedi.


- Muğla
3 bin 500 yıllık antik kentte kaçak kazı yapmışlar
3 bin 500 yıllık antik kentte kaçak kazı yapmışlar
3 bin 500 yıllık antik kentte kaçak kazı yapmışlar
3 bin 500 yıllık antik kentte kaçak kazı yapmışlar
3 bin 500 yıllık antik kentte kaçak kazı yapmışlar
3 bin 500 yıllık antik kentte kaçak kazı yapmışlar
3 bin 500 yıllık antik kentte kaçak kazı yapmışlar
3 bin 500 yıllık antik kentte kaçak kazı yapmışlar
3 bin 500 yıllık antik kentte kaçak kazı yapmışlar
3 bin 500 yıllık antik kentte kaçak kazı yapmışlar
3 bin 500 yıllık antik kentte kaçak kazı yapmışlar
3 bin 500 yıllık antik kentte kaçak kazı yapmışlar
3 bin 500 yıllık antik kentte kaçak kazı yapmışlar
3 bin 500 yıllık antik kentte kaçak kazı yapmışlar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ

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