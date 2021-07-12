3. bebeklerini bekleyen Halit Ergenç ve Bergüzar Korel, mutluluk pozu verdi

3. çocuğuna 5,5 aylık hamile olan oyuncu Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç ile mutluluk pozu verdi. Ergenç'in eşinin göbeğini tutarak verdiği poz kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu

Şimdilerde 3. kez hamile olmanın mutluluğunu yaşayan Bergüzar Korel, ailesi ve yakın arkadaşlarıyla tatil yapıyor. Bikinili pozlarını da sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu, eşi ile bir pozunu da takipçilerinin beğenisine sundu.

"LEYLA İLE SABAH KAHVESİ"

Intagram'da 1,9 milyon takipçisi bulunan Bergüzar Korel ve eşi Halit Ergenç, birlikte tatil yaptıkları ünlü sunucu Esra Erol'a poz verdi. Eşinin kendisine sarıldığı bir fotoğrafı yayınlayarak "Leyla ile sabah kahvesi" notunu yazdı.

PEŞ PEŞE BİKİNİLİ POZLARINI PAYLAŞMIŞTI

Şimdilerde tatilin tadını çıkaran Bergüzar Korel, önceki gün de peş peşe bikinili pozlarını paylaşmıştı. Öte yandan Korel'in fotoğraflardaki fit görüntüsü de hayranlarının dikkatinden kaçmadı.