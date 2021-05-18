Gören dönüp bir daha bakıyor! 3 ayaklı olarak dünyaya geldi
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Gören dönüp bir daha bakıyor! 3 ayaklı olarak dünyaya geldi

İhlas Haber Ajansı / Beril Solmuşgül - Haberler | Yaşam

Adana'nın Kozan ilçesinde Emre Beydilli'ye ait bıldırcın, yumurtadan 3 ayaklı olarak çıktı. 3 ayaklı bıldırcını gören vatandaşlar, kısa süreli şaşkınlık yaşıyor.

Türkiye'de hayvanlarla ilgili ilginç olaylar görülmeye devam ediyor. 6 ayaklı kuzu ve yüz şekli değişik kuzunun ardından ilginç bir vaka da Adana'da yaşandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde bıldırcın besiciliği yapan Emre Beydilli'nin kümesindeki bir bıldırcın, diğerlerinden farklı olarak dünyaya geldi.

Gören dönüp bir daha bakıyor! 3 ayaklı olarak dünyaya geldi

ŞIRINGA İLE BESLENİYOR

2 ay önce bıldırcın üretimine başlayan Emre Beydilli, 2 gün önce yumurtadan çıkan 3 ayaklı bıldırcın ile şok yaşadı. İlk kez 3 ayaklı bıldırcın gördüğünü ifade eden Beydilli, yavru bıldırcını şırınga ile özel olarak besliyor.

Gören dönüp bir daha bakıyor! 3 ayaklı olarak dünyaya geldi

"DENGEDE DURMAKTA ZORLANIYOR"

Görenlerin hayretle izlediği bıldırcının henüz ayakta durmakta zorlandığını belirten besici Emre Beydilli, "İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. 2 günden beri elimizle besliyoruz yaşatmaya çalışıyoruz. Çok küçük, beslemesi zor. Yaşarsa yuvamızın annesi özel bir bıldırcın olacak. İlk gördüğümde şaşırdım. İlk başta sakat sandım. 2 gün ayrı bir alanda besledim. Enjektörle şekerli su veriyorum yaşatmaya çalışıyorum. Çok sevimli" ifadelerini kullandı.

Gören dönüp bir daha bakıyor! 3 ayaklı olarak dünyaya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Beril Solmuşgül

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