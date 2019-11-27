3 Avrupa ülkesinde meydana gelen depremlerin ardından Profesör Sözbilir'den Türkiye için tsunami uyarısı

27.11.2019 20:00 | Son Güncelleme: 27.11.2019 20:02

Arnavutluk, Bosna Hersek'in ardından bugün Yunanistan'da meydana gelen depremlerin yüksek şiddette olması bu depremlerin Türkiye'ye etki edip etmeyeceğini merak konusu haline getirdi. Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, salı günü Arnavutluk'ta meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki deprem ile bugün Girit Adası açıklarındaki 6.1 büyüklüğündeki depremlerin Ege ve Afrika levhası sınırında gerçekleştiğini belirterek, buradaki hareketliliğe dikkat çekti.

Prof. Dr. Sözbilir, Türkiye'yi batısından güneyine deniz altından sınırlayan bu büyük fayın Türkiye'ye yakın kollarının, denizde bir deprem üretmesi durumunda tsunami olacağını söyledi. Prof. Dr. Sözbilir, şöyle dedi:

"SON DÖNEMDE OLAN DEPREMLER BİRBİRLERİNİ TETİKLEMİŞ"

"Bu sınır boyunca Ege levhası Afrika levhasına yılda 5 santimetre yaklaşıyor. Levha kenarı niteliğindeki bu sınır Ege Hellenik yayı olarak biliniyor. Türkiye'yi batıdan ve güneyden sınırlayan levha kenarı niteliğindeki mega ölçekli bir dalma- batma zonu. 6.4 büyüklüğündeki Arnavutluk depremi bu zonun kuzeybatı ucundaki bindirme fayından kaynaklandı. 6.1 büyüklüğündeki Girit depremini ise bu zonun üzerinde gelişmiş olan yırtılma fayı üretti. Ekim ayında Muğla güneyinde olan 5.1 büyüklüğündeki depremde bu zona ait pliny.strabo fayı üzerinde gerçekleşti. Bu zon doğuya doğru Kıbrıs'tan geçerek, Ölüdeniz fayına bağlanıyor. Dolayısıyla son iki aydır Hellenik dalma- batma zonu üzerinde gelişen bu depremler birbirlerini tetiklemiş olmalı. Bu fayın bize yakın kolları deprem üretirse, fay denizde olduğu için tsunami yaratır."

Prof. Dr. Hasan Sözbilir

NE OLMUŞTU?

Son bir kaç günde Arnavutluk, Bosna Hersek ve Yunanistan'da peş peşe depremler meydanan gelmişti. Arnavutluk'ta meydanan gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde 27kişi ölmüştü.Ege Denizi'nde bulunan Yunanistan'ın Girit Adası'nda ise 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Bu depremlerin ardında Bosna Hersek de 5.4'le sallanmıştı.

Kaynak: DHA