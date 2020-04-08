3 arkadaşını öldürüp "Namus meselesi" dedi, halüsinasyonlar gördüğü ortaya çıktı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› 3 arkadaşını öldürüp "Namus meselesi" dedi, halüsinasyonlar gördüğü ortaya çıktı - Haberler
Halil İbrahim Uzun, Güncel

3 arkadaşını öldürüp "Namus meselesi" dedi, halüsinasyonlar gördüğü ortaya çıktı

Konya'da 3 arkadaşını kendisini içeceğine ilaç katarak uyuttuktan sonra eşiyle ilişkiye girdikleri için öldürdüğünü belirten katil zanlısının, olaydan bir gün önce götürüldüğü hastanede antidepresan ilaç verilip, eve gönderildiği ortaya çıktı.

08.04.2020 09:43 | Son Güncelleme: 08.04.2020 09:57
3 arkadaşını öldürüp 'Namus meselesi' dedi, halüsinasyonlar gördüğü ortaya çıktı

Konya'da, arkadaşları Halil İbrahim Uzun (33) ve Yaşar Baki Uzun (37) adlı kuzenler ile Mehmet Ali Şeflek'i (30) öldüren Yusuf Ö.'nün (33), halüsinasyonlar gördüğü, olaydan bir gün önce ailesi tarafından götürüldüğü hastanede doktor tarafından antidepresan ilaç verilip, eve gönderildiği ortaya çıktı. Yusuf Ö., ifadesinde 3 arkadaşını kendisini içeceğine ilaç katarak uyuttuktan sonra eşiyle ilişkiye girdikleri için öldürdüğünü anlattı. Bunun üzerine ifadesine başvurulan eşi A.Ö. (33), öldürülenleri tanımadığını söyledi.

3 kişinin kurban gittiği cinayetlerden ikisi dün sabah Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Bakım Sokak'taki iş yerinde yaşandı. TIR şoförü Yusuf Ö., motor yağı satışı yapan arkadaşları Yaşar Baki Uzun ve Mehmet Ali Şeflek'i, iş yerlerinde tabancayla başlarından vurdu. Ardından da 42 FR 587 plakalı hafif ticari aracıyla Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki kamyon bakım servisinde çalışan arkadaşı Halil İbrahim Uzun'un yanına geldi. Uzun'un başına da tabancayla defalarca ateş eden Özyörük, polis merkezine giderek, 3 kişiyi vurduğunu söyledi. Bunun üzerine 2 iş yerine polis ekipleri sevk edildi. Yaralı halde bulunan 3 arkadaş sağlık görevlilerinin müdahalelerine rağmen yaşamlarını yitirdi.

EŞİYLE İLİŞKİ İDDİASI

Cinayet Büro Amirliği'ne teslim edilen Yusuf Ö., 2'si kuzen olan 3 arkadaşını 'namus meselesi' yüzünden öldürdüğünü söyledi. Ö., ifadesinde arkadaşlarının kendisini içeceğine ilaç atıp uyuttuğunu ardından da eşiyle ilişkiye girdiklerini öne sürdü.Yusuf Özyörük, ifadesinde şunları söyledi: "Yaşar Baki Uzun ve Mehmet Ali Şeflek, içeceklerime uyuşturucu gibi bir şeyler koyuyordu. Onu içtikten sonra uzun süre kendime gelemiyordum. Ne koyduklarını tam olarak bilmiyorum. Ancak çok sersemliyor ve gözümü açamıyordum. Ben kendimde değilken Yaşar Baki, Mehmet Ali ve Halil İbrahim, eşimle ilişkiye giriyorlardı. Seslerini duyuyordum. Olaydan bir gün önce iş yerlerine gittiğim Yaşar Baki ve Mehmet Ali ile aramızda bu konudan dolayı kavga çıktı. Kavga sonrasında ben iş yerinden ayrıldım." Ertesi gün Mehmet Ali Şeflek'in kendisini iş yerine çağırdığını iddia eden Ö., şunları kaydetti."Mehmet Ali, mesaj atarak iş yerine gelmemi istedi. 'Yanına silahını almadan gel, Yaşar Baki'yi de çağırıp konuşuruz' dedi. Bu esnada dışarıda olduğum için silah yanımdaydı. İş yerine gittim.' Onlara bana uyuşturucu verdikten sonra eşimle birlikte olup olmadıklarını sordum. Onlar da 'Evet yaptık' diyerek, beni doğruladılar. Aramızda boğuşma çıktı. Mehmet Ali elimden tabancayı almaya çalıştı. Tabancayı rastgele ateşledim. İkisi de vurulunca olay yerinden ayrıldım. Halil İbrahim'in iş yerine gittim. Konuyu anlattım. Üçünün eşimle ilişkiye girdiklerini söyledi. Tabancamla ona da ateş ettim. Yanımda yedek mermi vardı. Polis merkezine giderek, teslim oldum. Beni üçü tahrik etti. Pişmanım. Olayın bu duruma gelmesini istemedim" dedi.ÖNCE BİRLİKTE ÇAY İÇMİŞ SONRA VURMUŞPolis, kamyon bakım servisinde çalışan diğer işçilerin de ifadelerine başvurdu. İşçiler, Yusuf Ö.'nün Halil İbrahim Uzun ile birlikte önce çay içtiğini, ardından ikilinin konuşmak için dışarı çıktıklarını, bu esnada zanlının Uzun'a peş peşe ateş ettiğini anlattı.

"DOKTOR, ANTİDEPRESAN HAPLAR VERDİ"

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan katil zanlısının eşi 2 çocuk annesi A.Ö. ise, kocasının iddialarının doğru olmadığını, öldürülenleri tanımadığını söyledi. Yusuf Ö.'nün babası ise oğlunun halüsinasyonlar görmesi üzerine doktora götürdüklerini ifade etti. Baba, "Yusuf, geçen hafta cuma günü daraldığını söyledi. Hastaneye götürdük. Doktor, psikolojik sıkıntıları olduğunu söyledi. Olaydan bir gün önce öldürdüğü kişilerle kavga etmiş. O gün de hastaneye götürdük. Doktor, antidepresan ilaç verdi"dedi.

Gözaltına alınan Yusuf Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilecek.

3 arkadaşını öldürüp 'Namus meselesi' dedi, halüsinasyonlar gördüğü ortaya çıktı

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

Konya'da 3 arkadaşını öldürüp 'namus meselesi' dedi, halüsinasyonlar gördüğü ortaya çıktı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Albayrak'tan yeni dünya düzeni vurgusu: Güçlü şekilde yer alacağız Haberler
Albayrak'tan yeni dünya düzeni vurgusu: Güçlü şekilde yer alacağız
Bilim Kurulu üyesi, önümüzdeki 2-3 haftaya dikkat çekti: Kritik eşiğe gelirsek başarırız Haberler
Bilim Kurulu üyesi, önümüzdeki 2-3 haftaya dikkat çekti: Kritik eşiğe gelirsek başarırız
BM'nin küresel ateşkes çağrısı, devam eden savaşları etkiledi mi? Haberler
BM'nin küresel ateşkes çağrısı, devam eden savaşları etkiledi mi?
Diyarbakır'da odun toplamaya giden köylülere PKK saldırdı Haberler
Diyarbakır'da odun toplamaya giden köylülere PKK saldırdı
Ramazan'da camiler açık olacak mı? Diyanet Başkanı yanıtladı Haberler
Ramazan'da camiler açık olacak mı? Diyanet Başkanı yanıtladı
Çocuklar dışarı çıkamayınca, terasa 'Evde Kal Türkiye' parkuru kurdular Haberler
Çocuklar dışarı çıkamayınca, terasa 'Evde Kal Türkiye' parkuru kurdular
Trump, ABD'nin DSÖ'ye sağladığı fonları askıya alacaklarını duyurdu
Trump, ABD'nin DSÖ'ye sağladığı fonları askıya alacaklarını duyurdu
Türk Prof. Dr. Dereköy, koronavirüsün domuzdan bulaştığını iddia etti
Türk Prof. Dr. Dereköy, koronavirüsün domuzdan bulaştığını iddia etti
'Gencim, kronik rahatsızlığım yok' demeyin! Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin yüzde 19'u 60 yaşın altında
"Gencim, kronik rahatsızlığım yok" demeyin! Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin yüzde 19'u 60 yaşın altında
Korona hastasının uyanır uyanmaz yazdığı not, doktorları ağlattı
Korona hastasının uyanır uyanmaz yazdığı not, doktorları ağlattı
Dünya koronavirüsle boğuşurken Asya'da yeni salgın patlak verdi: 254 ölü
Dünya koronavirüsle boğuşurken Asya'da yeni salgın patlak verdi: 254 ölü
MetroPOLL anketinde dikkat çeken sonuç: Sadece iki parti barajı geçebiliyor
MetroPOLL anketinde dikkat çeken sonuç: Sadece iki parti barajı geçebiliyor
La Casa de Papel'in Helsinki'si 'İstanbul' dedi, sosyal medyada gündem oldu
La Casa de Papel'in Helsinki'si 'İstanbul' dedi, sosyal medyada gündem oldu
Selimiye Camisi'nde düzenlenen Beraat Kandili programı sosyal medyadan canlı yayınlandı
Selimiye Camisi'nde düzenlenen Beraat Kandili programı sosyal medyadan canlı yayınlandı
Salgında Türkiye'nin genç nüfusa sahip olması bir avantaj mı? Uzman isimler yanıt verdi
Salgında Türkiye'nin genç nüfusa sahip olması bir avantaj mı? Uzman isimler yanıt verdi
'Gencim, kronik rahatsızlığım yok' demeyin! Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin yüzde 19'u 60 yaşın altında
"Gencim, kronik rahatsızlığım yok" demeyin! Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin yüzde 19'u 60 yaşın altında
Yarbay olduğunu iddia eden şahıs polise hakaret etti: Maaşın kaç para, ederin kaç para?
Yarbay olduğunu iddia eden şahıs polise hakaret etti: Maaşın kaç para, ederin kaç para?
Koronavirüsün çaresi yüz yıllık verem aşısında mı? Şaşırtan araştırma sonucu
Koronavirüsün çaresi yüz yıllık verem aşısında mı? Şaşırtan araştırma sonucu
Almanya'da dünyaca ünlü Profesör Sucharit Bhakdi, Merkel'e koronavirüsle ilgili 5 soru yöneltti
Almanya'da dünyaca ünlü Profesör Sucharit Bhakdi, Merkel'e koronavirüsle ilgili 5 soru yöneltti
ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Sağlık Örgütü'nü suçladı: Yanlış tavsiyelerde bulundular
ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Sağlık Örgütü'nü suçladı: Yanlış tavsiyelerde bulundular
Koronavirüs testi pozitif çıkan 3 yaşındaki çocuk karantinaya alındı
Koronavirüs testi pozitif çıkan 3 yaşındaki çocuk karantinaya alındı
İmamoğlu, Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Fatih Portakal'a destek verdi
İmamoğlu, Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Fatih Portakal'a destek verdi
İngiltere Başbakanlık Ofisi, Boris Johnson'un sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı
İngiltere Başbakanlık Ofisi, Boris Johnson'un sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı
Son Dakika: Marketlerde ve eczanelerde parayla maske satılmayacak
Son Dakika: Marketlerde ve eczanelerde parayla maske satılmayacak
Son Dakika: Fransa'da koronadan ölenlerin sayısı 24 saatte 1427 artarak 10 bin 328'e yükseldi
Son Dakika: Fransa'da koronadan ölenlerin sayısı 24 saatte 1427 artarak 10 bin 328'e yükseldi
Son Dakika: Koronavirüste son durum: Dünya genelinde ölü sayısı 80 bini, vaka sayısı ise 1 milyon 400 bini aştı
Son Dakika: Koronavirüste son durum: Dünya genelinde ölü sayısı 80 bini, vaka sayısı ise 1 milyon 400 bini aştı
Bakan Koca: Koronavirüsle mücadelede Toplum Bilimleri Kurulu'nu oluşturduk
Bakan Koca: Koronavirüsle mücadelede Toplum Bilimleri Kurulu'nu oluşturduk
Sağlık Bakanı Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası
Sağlık Bakanı Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Evde izole edilmesi gereken hastalarımızı dijital yöntemle takip edeceğiz
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Evde izole edilmesi gereken hastalarımızı dijital yöntemle takip...
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: İki üniversitemizde virüsü izole etmeyi başardık
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: İki üniversitemizde virüsü izole etmeyi başardık
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Levent Gök Özgür Özel Ömer Çelik Abdülhamit Gül Alparslan Türkeş
Magazin Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Demet Akalın Erkan Petekkaya
Spor Fatih Terim Rüştü Reçber Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Dorukhan Toköz
Daha Fazla Ateş Silah Polis Antalya
Şu an buradasınız: 3 arkadaşını öldürüp "Namus meselesi" dedi, halüsinasyonlar gördüğü ortaya çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2020 09:59:15. #1.15#
title