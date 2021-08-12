Son dakika haber... Bozkurt'taki sel felaketininin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
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Son dakika haber... Bozkurt'taki sel felaketininin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Bozkurt'taki sel felaketininin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde bilanço gün ağarınca belli oldu.

Bozkurt'taki sel felaketininin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

ANKARA - Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde bilanço gün ağarınca belli oldu. Dere yatağında yer alan birçok binanın çöktüğü görüldü. Çöken binalar havadan görüntülendi.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yoğun yağış sonrasında Ezine Çayı'nın taşması ile yaşanan sel felaketinin bilançosu gün ağarınca daha çok belli oldu. Havanın aydınlanması ve suların çekilmesi ile dere yatağında yer alan birçok binanın çöktüğü görüldü. Öte yandan AFAD ekiplerinin çöken binalardaki arama ve kurtarma çalışmaları da sabahın ilk ışıkları ile yeniden başladı. JAK timleri de sualtı ve üstü arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika haber... Bozkurt'taki sel felaketininin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Son dakika haber... Bozkurt'taki sel felaketininin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Son dakika haber... Bozkurt'taki sel felaketininin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Son dakika haber... Bozkurt'taki sel felaketininin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Son dakika haber... Bozkurt'taki sel felaketininin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Son dakika haber... Bozkurt'taki sel felaketininin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Son dakika haber... Bozkurt'taki sel felaketininin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Son dakika haber... Bozkurt'taki sel felaketininin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Son dakika haber... Bozkurt'taki sel felaketininin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Son dakika haber... Bozkurt'taki sel felaketininin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Son dakika haber... Bozkurt'taki sel felaketininin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Son dakika haber... Bozkurt'taki sel felaketininin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Son dakika haber... Bozkurt'taki sel felaketininin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Son dakika haber... Bozkurt'taki sel felaketininin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Son dakika haber... Bozkurt'taki sel felaketininin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Son dakika haber... Bozkurt'taki sel felaketininin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Son dakika haber... Bozkurt'taki sel felaketininin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Son dakika haber... Bozkurt'taki sel felaketininin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Son dakika haber... Bozkurt'taki sel felaketininin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Son dakika haber... Bozkurt'taki sel felaketininin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Son dakika haber... Bozkurt'taki sel felaketininin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Son dakika haber... Bozkurt'taki sel felaketininin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Son dakika haber... Bozkurt'taki sel felaketininin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Son dakika haber... Bozkurt'taki sel felaketininin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Son dakika haber... Bozkurt'taki sel felaketininin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Son dakika haber... Bozkurt'taki sel felaketininin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Son dakika haber... Bozkurt'taki sel felaketininin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Son dakika haber... Bozkurt'taki sel felaketininin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Son dakika haber... Bozkurt'taki sel felaketininin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Son dakika haber... Bozkurt'taki sel felaketininin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Son dakika haber... Bozkurt'taki sel felaketininin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Son dakika haber... Bozkurt'taki sel felaketininin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Son dakika haber... Bozkurt'taki sel felaketininin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Son dakika haber... Bozkurt'taki sel felaketininin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Son dakika haber... Bozkurt'taki sel felaketininin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Utku Şimşek

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