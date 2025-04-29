29 NİSAN NE GÜNÜ: Tarihte bugün ne oldu? Bugün ne günü?

29 Nisan tarihi, hem dünya genelinde hem de Türkiye'de birçok önemli olayın yaşandığı özel bir gün olarak dikkat çekmeye devam ediyor. Farklı dönemlerde gerçekleşen siyasi gelişmeler, kültürel değişimler ve bilimsel keşifler, 29 Nisan'ın tarihsel önemini vurgulayan başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Peki, 29 Nisan tarihinde neler oldu? 29 Nisan dünya tarihinde hangi önemli olaylara sahne oldu? İşte, 29 Nisan tarihi ile ilgili tüm merak edilenler ve detaylar…

29 NİSAN NE GÜNÜ?

Dünya Dilek Günü, her yıl 29 Nisan tarihinde kutlanan ve insanların dileklerine odaklandığı özel bir gündür. Bu gün, özellikle umut, pozitif düşünce ve hayallerin gerçekleşmesi için sembolik bir önem taşır. Dünya genelinde çeşitli etkinliklerle dileklerin ifade edilmesi teşvik edilir ve bireylerin hedeflerine ulaşmaları için moral verilir.

29 Nisan Dünya Dilek Günü

Dünya Dilek Günü, aynı zamanda dilek tutmanın ve olumlu düşünmenin hayatımıza kattığı değeri hatırlatmayı amaçlar. Kültürler arası bir anlam taşıyan bu özel gün, bireysel ya da toplumsal düzeyde umutları güçlendiren bir etkinlik olarak kabul edilir.

TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

1091 - Peçenekler ile Bizans İmparatorluğu arasında Levounion Muharebesi gerçekleşti.

1903 - Alberta, Kanada'da meydana gelen toprak kaymasında 70 kişi öldü.

1916 - Kut'ül Ammare Kuşatmasında, Halil Kut Paşa komutasındaki 6. Ordu, Irak cephesinde Kut'ül Ammare kasabasında İngiliz Mezopotamya ordusunu teslim aldı.

1920 - TBMM, Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nu onayladı.

1939 - Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, Türk güreşçileri Yaşar Doğu ve Mustafa Çakmak, 66 ve 87 kilolarda Avrupa ikincisi oldu.

1939 - Almanya'nın Ankara Büyükelçiliğine atanan von Papen güven mektubunu sundu.

1945 - İtalya'daki Alman birlikleri teslim oldu.

TARİHTE BUGÜN NE OLDU

1945 - Adolf Hitler, Eva Braun ile Berlin'de evlendi ve Amiral Karl Dönitz'i veliahtı tayin etti.

1945 - Sovyet tankları Berlin'e girdi.

1945 - Dachau Toplama Kampında tutulanlar, ABD Kara Kuvvetleri'ne bağlı 42. Piyade Tümeni ve diğer 7. Ordu birlikleri tarafından kurtarıldı.

1949 - Sabahattin Ali'yi öldüren Ali Ertegin'in yargılanmasına başlandı.

1951 - Helsinki'de serbest stil kategorisinde ilk defa düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nı Türk Millî Takımı kazandı.

1955 - Güney Vietnam'da iç savaş başladı.

1968 - Hair Müzikali, Broadway'de perdelerini açtı.

1991 - Bangladeş'te meydana gelen kasırga, en az 138.000 kişinin ölümüne ve 10 milyon kişinin evsiz kalmasına neden oldu.

29 NİSAN TARİHTE BUGÜN NE OLDU

1992 - Los Angeles'ta çıkan halk ayaklanmasında, üç gün içinde 54 kişi öldü ve yüzlerce bina tahrip edildi.

2004 - Oldsmobile, son otomobilini üretti. Şirket, tam 107 yıldır otomobil üretimi yapıyordu.

2005 - Suriye, 29 yıl süren işgalin ardından Lübnan'dan tamamen çekildi.

2007 - İstanbul'da Çağlayan Mitingi düzenlendi.

2011 - Birleşik Krallık'ta Galler Prensi William, Kate Middleton ile evlendi.

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