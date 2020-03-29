29 Mart 2020 TRT spor Yayın Akışı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› TV ›› 29 Mart 2020 TRT spor Yayın Akışı - Haber
Juventus, Trt, TV

29 Mart 2020 TRT spor Yayın Akışı

29 Mart 2020 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

29.03.2020 06:45 | Son Güncelleme: 29.03.2020 06:45
29 Mart 2020 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:30 Spor Manşet

00:45 Juventus Goller

01:00 Arjantin - Hırvatistan

02:00 Brezilya - Belçika

02:40 Premier Lig

03:00 İngiltere - Hırvatistan

03:40 Spor Artı

05:00 2010 Dünya Kupası En Güzel Goller

05:10 Premier Lig

05:15 Takvim Yaprakları

05:20 İtalya - Almanya

05:25 Bundesliga

05:35 Formula E Sokak Yarışları

06:00 Futbol Akşamı

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Hava Yarışları

08:05 Canavar Arabalar

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 Süper Lig Goller

09:00 Bundesliga

09:25 Juventus Goller

10:00 Stadyum

10:00 İtalya - Almanya

11:40 Almanya Bundesliga Özetler

12:00 Futbolun En Büyük Sahnesi

12:25 Süper Lig Özetler

12:30 İngiltere Premier Lig Goller

12:50 Bundesliga

12:55 Hava Durumu

13:00 Spor Bülteni

13:00 Futbolun En Büyük Sahnesi

13:30 Süper Lig En Güzel Kurtarışlar

13:30 Bundesliga

13:55 Spor Kitaplığı

13:55 Hava Durumu

14:00 Spor Bülteni

14:00 Manchester United - Tottenham

14:30 Chelsea - Liverpool

15:45 2010 Dünya Kupası En Güzel Goller

15:55 Takvim Yaprakları

16:00 Arjantin - Hırvatistan

16:15 Avrupa Stüdyosu

17:30 Spor Bülteni

17:40 Premier Lig

18:00 Spor Bülteni

18:00 Sporcu Vizesi

18:25 Takvim Yaprakları

18:30 İngiltere Premier Lig Özetler

18:30 Süper Lig Özetler

19:00 Dünya Kupaları En Güzel Goller

19:00 La Liga Özetler

19:45 Fransa - Türkiye

20:00 Spor Bülteni

20:30 Süper Lig En Güzel Kurtarışlar

21:00 İngiltere - Hırvatistan

21:30 Stadyum

23:00 Liverpool Özetler

23:30 Teknik Analiz

Kaynak: InterSinema.com

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Koronavirüs yasağına uymadı, feci şekilde can verdi Haber
Koronavirüs yasağına uymadı, feci şekilde can verdi
İtalya'da koronadan ölenlere ilişkin rapor hazırlandı! İşte en çok görülen hastalıklar Haber
İtalya'da koronadan ölenlere ilişkin rapor hazırlandı! İşte en çok görülen hastalıklar
Sokağa çıkma yasağı yüzünden 30 yıl sonra ilk defa görüntülendi Haber
Sokağa çıkma yasağı yüzünden 30 yıl sonra ilk defa görüntülendi
ABD'li doktorlar, koronavirüsün yeni bir belirtisini daha tespit etti Haber
ABD'li doktorlar, koronavirüsün yeni bir belirtisini daha tespit etti
Gaziantep Valiliği'nden 'Salgından ölenler için toplu mezar kazıldı' iddialarına yanıt geldi Haber
Gaziantep Valiliği'nden "Salgından ölenler için toplu mezar kazıldı" iddialarına yanıt geldi
Jandarmayı 'kavga var' ihbarı ile çağırıp sürpriz yaptılar Haber
Jandarmayı 'kavga var' ihbarı ile çağırıp sürpriz yaptılar
Atakan Özyurt'un akımına uyan ünlü isimler 'Kira bende' kampanyasına destek oldu
Atakan Özyurt'un akımına uyan ünlü isimler "Kira bende" kampanyasına destek oldu
İspanyol Prenses Maria Teresa koronavirüsten öldü
İspanyol Prenses Maria Teresa koronavirüsten öldü
New York'taki doktorun paylaştığı görüntülerde hastanelerin koronavirüse karşı yetersiz kaldığı ortaya çıktı
New York'taki doktorun paylaştığı görüntülerde hastanelerin koronavirüse karşı yetersiz kaldığı ortaya çıktı
'Koronavirüsten öldü' ihbarının altından üvey anne cinayeti çıktı
"Koronavirüsten öldü" ihbarının altından üvey anne cinayeti çıktı
86 yaşındaki adam, ihtiyaçlarını karşılayan polislerden kendisine eş bulmasını istedi: Yalnızım yalnız
86 yaşındaki adam, ihtiyaçlarını karşılayan polislerden kendisine eş bulmasını istedi: Yalnızım yalnız
Profesörün canlı yayındaki 'Süper bulaştırıcı var' çıkışı Samsun halkını tedirgin etti
Profesörün canlı yayındaki "Süper bulaştırıcı var" çıkışı Samsun halkını tedirgin etti
Konya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı
Konya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı
ABD'li şarkıcı Jennifer Grout, Ayet-el Kürsi'yi okudu
ABD'li şarkıcı Jennifer Grout, Ayet-el Kürsi'yi okudu
Işıl Reçber, ABD'den döndükten sonra karantinaya uymadı
Işıl Reçber, ABD'den döndükten sonra karantinaya uymadı
Tarihe geçen kare! Koronavirüs hastasını dağ başına gömdüler, etrafında hiçbir canlı yok
Tarihe geçen kare! Koronavirüs hastasını dağ başına gömdüler, etrafında hiçbir canlı yok
Simit tezgahına el koyulan simitçi, 5. kata çıkarak intihara teşebbüs etti
Simit tezgahına el koyulan simitçi, 5. kata çıkarak intihara teşebbüs etti
Yağmur suyu havuzuna düşen kangal köpeği, boynundan tutarak çeken kardeşi kurtardı
Yağmur suyu havuzuna düşen kangal köpeği, boynundan tutarak çeken kardeşi kurtardı
Fransızların yüzde 26'sına göre Kovid-19 laboratuvarda üretildi
Fransızların yüzde 26'sına göre Kovid-19 laboratuvarda üretildi
Fransa'da, hiçbir kronik rahatsızlığı olmayan 16 yaşındaki kız, koronavirüs salgınında hayatını kaybetti
Fransa'da, hiçbir kronik rahatsızlığı olmayan 16 yaşındaki kız, koronavirüs salgınında hayatını kaybetti
THY, iç hat seferlerine kısıtlama getirdi
THY, iç hat seferlerine kısıtlama getirdi
Şehirler arası yolcu taşımacılığının detayları belli oldu! İşte 13 maddelik genelge
Şehirler arası yolcu taşımacılığının detayları belli oldu! İşte 13 maddelik genelge
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul genelinde bazı faaliyetler durduruldu
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul genelinde bazı faaliyetler durduruldu
Son dakika: İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bütün uçuşlar durduruldu
Son dakika: İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bütün uçuşlar durduruldu
Almanya eyalet bakanı Thomas Schaefer intihar etti
Almanya eyalet bakanı Thomas Schaefer intihar etti
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Halkımıza teşekkür ederim, çok iyi başladık
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Halkımıza teşekkür ederim, çok iyi başladık
Aleyna Tilki, mini şortuyla direk üzerinde poz verdi
Aleyna Tilki, mini şortuyla direk üzerinde poz verdi
Club Brugge, Ryan Donk'a kancayı taktı
Club Brugge, Ryan Donk'a kancayı taktı
Koronavirüs nedeniyle 1472 hakemin kazancı kesildi
Koronavirüs nedeniyle 1472 hakemin kazancı kesildi
Çin'in Vuhan kentinde karantinanın bitmesini isteyen halk isyan çıkardı, polise saldırdı
Çin'in Vuhan kentinde karantinanın bitmesini isteyen halk isyan çıkardı, polise saldırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Donald Trump Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yalın Demet Şener Müslüm Gürses Chloe Loughnan
Spor Falcao Lionel Messi Nihat Özdemir Hidayet Türkoğlu Milli Basketbolcu
Daha Fazla Kız Ateş Mart Kadın
Şu an buradasınız: 29 Mart 2020 TRT spor Yayın Akışı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2020 07:48:54. #1.15#
title