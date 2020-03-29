29 Mart 2020 TRT spor Yayın Akışı 29 Mart 2020 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:30 Spor Manşet 00:45 Juventus Goller 01:00 Arjantin - Hırvatistan 02:00 Brezilya - Belçika 02:40 Premier Lig 03:00 İngiltere - Hırvatistan 03:40 Spor Artı 05:00 2010 Dünya Kupası En Güzel Goller 05:10 Premier Lig 05:15 Takvim Yaprakları 05:20 İtalya - Almanya 05:25 Bundesliga 05:35 Formula E Sokak Yarışları 06:00 Futbol Akşamı 06:58 İstiklal Marşı 07:00 Hava Yarışları 08:05 Canavar Arabalar 08:50 Takvim Yaprakları 08:55 Hava Durumu 09:00 Süper Lig Goller 09:00 Bundesliga 09:25 Juventus Goller 10:00 Stadyum 10:00 İtalya - Almanya 11:40 Almanya Bundesliga Özetler 12:00 Futbolun En Büyük Sahnesi 12:25 Süper Lig Özetler 12:30 İngiltere Premier Lig Goller 12:50 Bundesliga 12:55 Hava Durumu 13:00 Spor Bülteni 13:00 Futbolun En Büyük Sahnesi 13:30 Süper Lig En Güzel Kurtarışlar 13:30 Bundesliga 13:55 Spor Kitaplığı 13:55 Hava Durumu 14:00 Spor Bülteni 14:00 Manchester United - Tottenham 14:30 Chelsea - Liverpool 15:45 2010 Dünya Kupası En Güzel Goller 15:55 Takvim Yaprakları 16:00 Arjantin - Hırvatistan 16:15 Avrupa Stüdyosu 17:30 Spor Bülteni 17:40 Premier Lig 18:00 Spor Bülteni 18:00 Sporcu Vizesi 18:25 Takvim Yaprakları 18:30 İngiltere Premier Lig Özetler 18:30 Süper Lig Özetler 19:00 Dünya Kupaları En Güzel Goller 19:00 La Liga Özetler 19:45 Fransa - Türkiye 20:00 Spor Bülteni 20:30 Süper Lig En Güzel Kurtarışlar 21:00 İngiltere - Hırvatistan 21:30 Stadyum 23:00 Liverpool Özetler 23:30 Teknik Analiz Kaynak: InterSinema.com