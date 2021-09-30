29 Ekim resmi tatil mi? 28 Ekim yarım gün mü 2021? 28 Ekim tatil mi? 29 Ekim resmi tatil mi 2021?

28 Ekim tatil mi? sorusu 29 Ekim'in yaklaşmasıyla birlikte gündemde ki yerini alıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak isteyen vatandaşlar 28 Ekim'in tatil olup olmayacağını merak etmekte. Cunhuriyetin ilan edilmesinin 98. yıldönümü sebebiyle"28 Ekim tatil mi? 28 Ekim yarım gün mü 2021? 29 Ekim resmi tatil mi? " diye vatandaşlarımız aratmaktadır. Peki, 28 Ekim tatil mi? 28 Ekim yarım gün mü 2021? 29 Ekim resmi tatil mi? 29 Ekim hangi güne denk geliyor? İşte detaylar haberimizde...

28 EKİM TATİL Mİ?

29 Ekim günü kutlanan ulusal bayram, 2021'de cuma gününe denk geliyor. Cumhuriyetin kuruluş yıl dönümü olan bu tarih, 1925 yılında resmi tatil ilan edildi. 28 Ekim yarım gün, 29 Ekim ise tam gün tatildir.

19 Nisan 1925'te 29 Ekim'in bayram olarak kabul edilmesini öngören teklif Tbmm tarafından kabul edilmiştir. 628 sayılı bu kanun ile 29 Ekim, 1925'ten itibaren ülke içinde ve dış temsilciliklerde bayram olarak kutlanmaya başlamıştır. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanun'un 1. maddesinde "1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder." denilmektedir. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

29 EKİM TATİL Mİ?

2021 Yılı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Çarşamba gününe denk gelmektedir. 28 Ekim ise Salı gününe denk geliyor. 28 Ekim Salı Saat 13.00'dan itibaren vatandaşlarımız 29 Ekimle beraber bir buçuk gün izin kullanacaklardır.

28 EKİM DEVLET DAİRELERİ TATİL Mİ?

28 Ekim tatil mi? diye merak edenler için sevindirici haber, her yıl olduğu gibi 2021 yılında da 28 Ekim Salı yarım gün olacak ve yarım gün çalıştıktan sonra resmi tatil başlayacak.

28 EKİM DEVLET DAİRELERİ YARIM GÜN MÜ?

Cumhuriyetimizin 98. yıldönümünün kutlanacağı bayram öncesindeki gün olan 28 Ekim de tatil olarak yer olarak yer alıyor. 28 Ekim 2021 günü kamu kurumları yarım gün çalışacak. 28 Ekim Çarşamba yarım gün, 29 Ekim Cuma tam gün tatil yapılacak. Hastaneler, devlet daireleri kapalı olacak.

28 EKİM 2021 ECZANELER YARIM GÜN MÜ?

Bilindiği üzere 29 Ekim, bu sene Perşembe gününe denk geliyor. 29 Ekim tarihinde resmi tatil dolayısıyla resmi daireler ile birlikte eczaneler de faaliyet göstermeyecek. Bununla birlikte 28 Ekim'de ise yarım günlük tatil söz konusu.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NIN ÖNEMİ NEDİR?

Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır.

Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. 29 Ekimlerde stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir.

1925 yılında çıkarılan bir kanunla Cumhuriyet'in ilanı günü yeni Türk Devleti'nin bayramı ilan edilmiştir. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku'nda, bu günü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir.

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