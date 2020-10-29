29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
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Türkiye Cumhuriyeti 97 yaşında! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

29.10.2020 18:34 | Son Güncelleme: 29.10.2020 18:40

Samsun, Sinop, Çorum, Amasya, Çankırı, Tokat ve Kastamonu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

Samsun, Sinop, Çorum, Amasya, Çankırı, Tokat ve Kastamonu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

Kastamonu'da kutlama programı Vali Avni Çakır'ın makamında tebrikleri kabulüyle başladı.

Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden programda Vali Çakır, Garnizon Komutanı Personel Albay Yücel Ercan ve Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, vatandaşların bayramını kutladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Çakır, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Kastamonu Belediyesi halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından spor kulüpleri gösteri sundu, öğrenciler şiir okudu.

Program, Şehri Dilara Müzik Topluluğunca seslendirilen eserlerin ardından geçit töreniyle sona erdi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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