29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Samsun, Sinop, Çorum, Amasya, Çankırı, Tokat ve Kastamonu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

Samsun, Sinop, Çorum, Amasya, Çankırı, Tokat ve Kastamonu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

Kastamonu'da kutlama programı Vali Avni Çakır'ın makamında tebrikleri kabulüyle başladı.

Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden programda Vali Çakır, Garnizon Komutanı Personel Albay Yücel Ercan ve Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, vatandaşların bayramını kutladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Çakır, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Kastamonu Belediyesi halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından spor kulüpleri gösteri sundu, öğrenciler şiir okudu.

Program, Şehri Dilara Müzik Topluluğunca seslendirilen eserlerin ardından geçit töreniyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu