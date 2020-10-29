29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
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Türkiye Cumhuriyeti 97 yaşında! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

29.10.2020 11:27 | Son Güncelleme: 29.10.2020 11:27
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

Tören öncesi Kaymakam Muhsin Duran Kalkan, makamında tebrikleri kabul etti.

Mazıdağı Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda öğrenciler şiirler okudu.

Kaymakamı Kalkan yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin 97'nci yıl dönümünün milletçe büyük bir gurur ve coşku içerisinde kutlandığını belirtti.

"Bugün büyük bir devrim ve milletimize eşsiz bir armağan olan Cumhuriyetin ilanının 97'nci yılını birlikte kutlamanın mutluluğu içerisindeyiz. Türkiye için sadece bir yönetim şekli değil aynı zamanda tarihimizin en kapsamlı çağdaşlaşma hamlesi olan Cumhuriyet, getirdiği çağdaş açılımlarla insanımızın ufkunu genişletmiş, ekonomik sosyal ve siyasal hayatımız görülmemiş bir dinamizm kazanmıştır." diyen Kalkan, gençlere seslenerek, şöyle dedi:

"Sizler geleceğin ümidi Cumhuriyetin emanet edildiği en büyük değersiniz. Taşıdığınız bu emanetin ağırlığı ve sorumluluğunun bilincinde olduğunuza inanıyor ve sizlere güveniyoruz. Unutmayınız ki geleceğinize yön verecek olan sizlersiniz. Bu ülke sizlerin çabası ile dünyadaki saygın yerini koruyacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyhmus Adsız

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