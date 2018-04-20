29. Ankara Uluslararası Film Festivali Başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle düzenlenen 29. Ankara Uluslararası Film Festivalinin açılışı törenle gerçekleştirildi.

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfınca düzenlenen ve Türk sinemasının tanınmış simalarının katılımıyla MEB Şura Salonu'nda yapılan açılış töreninde, Onur Ödülleri de sahiplerini buldu.

Sunuculuğunu Ünsal Ünlü ve Özge Uzun'un yaptığı törende, Aziz Nesin Emek Ödülü sanatçı Menderes Samancılar'a, Sanat Çınarı Ödülü sanatçı Rüştü Asyalı'ya, Kitle İletişim Ödülü de Türkiye'de akademik alanda bilimsel ve hakemli ilk sinema dergisi olan "Sinecine Sinema Araştırmaları Dergisi"ne verildi.

Samancılar, ödülünü oyuncu Alper Saldıran, Asyalı da ödülünü oyuncu Bennu Yıldırımlar'ın elinden alırken, Sinecine Sinema Araştırmaları Dergisi Yönetim Kurulundan Ruken Öztürk ve Hasan Akbulut'a ödülü gazeteci Elif Dağdeviren takdim etti.

Usta sanatçı Rüştü Asyalı, ödülünü alırken yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği "milli ülkü"ye inanan sanatçılardan olduğunu ve 48 yıl boyunca da bu yolda, Türkiye'de güzel sanatların gelişmesi için çaba gösterdiğini dile getirdi.

Asyalı, "Mutlu oldum, mutsuz oldum ama umutsuz olmadım. Bugün de umudumu koruyarak genç arkadaşlarımı Atatürk'ün milli ülküsünü gerçekleştirmeye, güzel sanatlarımızı yükseltmeye çağırıyorum. Yolları açık olsun." dedi.

Asyalı, kendisini ödüle layık gören festival yönetimine teşekkür etti.

"Yaşasın sanat, sonsuza kadar"

Açılış töreni öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan sanatçı Menderes Samancılar, bu yıl 29'uncusu gerçekleştirilen festivalin her yıl düzenlenmesinin gurur verici olduğunu söyledi.

Samancılar, Aziz Nesin Emek Ödülü'nü almasına ilişkin şunları kaydetti:

"Aziz Nesin'e layık olmaya çalışacağız. Böyle gururlu bir ödülü almak son derece mutlu etti beni. Tabii insanın hayatı zorlaşıyor böyle önemli ödüllerden sonra. Attığımız adıma daha dikkat edeceğiz. Zaten elimizden geldiği kadar duyarlı olmaya çalışıyoruz ama ülkemizin ihtiyacı olan, bizim söylememiz gereken şeyleri halkımız adına da söylemeye devam edeceğiz. Çünkü ödülün adı 'Emek Ödülü'. Emekten yana tavrımızı da her zaman ortaya koymak zorundayız."

Bennu Yıldırımlar ise ilk ödülünü 24 yıl önce Ankara Film Festivali'nde aldığını aktararak, "Çok gurur duyuyorum. Burada bulunmaktan dolayı da büyük keyif duyuyorum. Yaşasın sanat, sonsuza kadar." diye konuştu.

Alper Saldıran da Samancılar'a ödül vermenin kendisi için gurur verici olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Festivalle insanların hep bir arada olduğu, hep birlikte film izleyeceği bir zaman geçireceğiz. Bu çok güzel. Bütün festivalleri çok seviyorum. İstediğiniz her filmi izleyebiliyorsunuz, haberdar oluyorsunuz. Vizyon seçkisi yerine büyük özverilerle film yapmış insanları izleme, onlarla sohbet etme şansınız oluyor."

Açılış töreni Emin Fındıkoğlu Quartet konseri ile devam etti.

Festival 29 Nisan'a kadar sürecek

29 Nisan'a kadar sürecek 29. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde, usta yönetmenlerin yeni filmlerinden genç yönetmenlerin yenilikçi filmlerine, sinemanın kült eserlerinden uluslararası festivallerde dikkati çeken özgün yapımlara ve dünya sinemasına kadar uzanan özel bir seçki sanatseverlerle buluşacak.

Festivalde, her yıl olduğu gibi bu yıl da "Ulusal Uzun", "Belgesel" ve "Kısa Film" ile Ulusal Uzun Proje Geliştirme Desteği yarışmaları düzenlenecek.