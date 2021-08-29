29 Ağustos Pazar TV yayın akışı! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?
29 Ağustos 2021 Pazar günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak edilmekte. Bugün Televizyonda hangi filmler, diziler, programlar ekrana gelecek? Baş Belası, Kefaret, Bozkır Aslanı Celaleddin, Sen Çal Kapımı, Gönül Dağı, Kazara Aşk, Bir Zamanlar Kıbrıs, Aşk Mantık İntikam, Masterchef Türkiye, Baht Oyunu, Aşkın Tarifi, Kalp Yarası yeni bölümü olacak mı? Peki bu akşam televizyonda neler var? İşte 29 Ağustos Pazar TV8, Star TV, Kanal D, Fox TV ve TRT 1 yayın akışı!
Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 29 Ağustos yayın akışı" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 29 Ağustos Pazar TV8, Star TV, Kanal D, Fox TV ve TRT 1'in yayın akışı!
TELEVİZYONDA BUGÜN NELER VAR?
29 AĞUSTOS PAZAR TELEVİZYONDA NELER VAR?
TV8 YAYIN AKIŞI
09:45 10 Yaş Genç
10:30 Süper 1 Takım
10:45 Masterchef Türkiye
14:15 Oynat Bakalım
17:15 Masterchef Türkiye
20:00 Masterchef Türkiye
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Sivri Akıllılar
13:00 Bay Yanlış
13:45 Fulya ile Umudun Olsun
17:30 İnek Şaban
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kılıbık
21:45 Şef Akademi
SHOW TV YAYIN AKIŞI
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Emine
16:30 Tarzan Rıfkı
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Tosun Paşa
22:00 Aile Şerefi
ATV YAYIN AKIŞI
10:00 Marry Poppins: Sihirli Dadı
12:25 Dizi TV
13:15 İkimizin Sırrı
16:20 Şans Kapıyı Çaınca
18:40 ATV Ana Haber
20:00 İkimizin Sırrı
KANAL D YAYIN AKIŞI
08:30 Konuştuktça
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.
14:00 Kırık Hayatlar
16:15 Percy Jackson ve Olimpuslular: Şimşek Hırsızı
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Büyük Beyaz
23:45 Kıyamet Silahı
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Medcezir
08:45 Çizgi Film Kuşağı
09:15 Erkenci Kuş
11:45 Bir Demet Tiyatro
13:45 Kazara Aşk
16:45 En Güzel Bölüm
17:00 Delisin
18:45 Star Haber
20:00 Vizontele Tuuba
TRT 1 YAYIN AKIŞI
07:25 Yeşil Deniz
10:15 Diriliş "Ertuğrul"
12:55 Şefin Özel Konuğu Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.
14:00 Türk Sineması "Yeni Hayat"
16:10 Teşkilat (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Seneye Bu Zamanlar
22:30 3'Te 3