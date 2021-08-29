29 Ağustos Pazar TV yayın akışı! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?
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29 Ağustos Pazar TV yayın akışı! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?

29 Ağustos Pazar TV yayın akışı! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?
Haberler.com - Haberler | Gündem

29 Ağustos 2021 Pazar günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak edilmekte. Bugün Televizyonda hangi filmler, diziler, programlar ekrana gelecek? Baş Belası, Kefaret, Bozkır Aslanı Celaleddin, Sen Çal Kapımı, Gönül Dağı, Kazara Aşk, Bir Zamanlar Kıbrıs, Aşk Mantık İntikam, Masterchef Türkiye, Baht Oyunu, Aşkın Tarifi, Kalp Yarası yeni bölümü olacak mı? Peki bu akşam televizyonda neler var? İşte 29 Ağustos Pazar TV8, Star TV, Kanal D, Fox TV ve TRT 1 yayın akışı!

Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 29 Ağustos yayın akışı" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 29 Ağustos Pazar TV8, Star TV, Kanal D, Fox TV ve TRT 1'in yayın akışı!

TELEVİZYONDA BUGÜN NELER VAR?

29 AĞUSTOS PAZAR TELEVİZYONDA NELER VAR?

TV8 YAYIN AKIŞI

09:45 10 Yaş Genç

10:30 Süper 1 Takım

10:45 Masterchef Türkiye

14:15 Oynat Bakalım

17:15 Masterchef Türkiye

20:00 Masterchef Türkiye

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Sivri Akıllılar

13:00 Bay Yanlış

13:45 Fulya ile Umudun Olsun

17:30 İnek Şaban

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kılıbık

21:45 Şef Akademi

SHOW TV YAYIN AKIŞI

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Emine

16:30 Tarzan Rıfkı

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Tosun Paşa

22:00 Aile Şerefi

ATV YAYIN AKIŞI

10:00 Marry Poppins: Sihirli Dadı

12:25 Dizi TV

13:15 İkimizin Sırrı

16:20 Şans Kapıyı Çaınca

18:40 ATV Ana Haber

20:00 İkimizin Sırrı

KANAL D YAYIN AKIŞI

08:30 Konuştuktça

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

14:00 Kırık Hayatlar

16:15 Percy Jackson ve Olimpuslular: Şimşek Hırsızı

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Büyük Beyaz

23:45 Kıyamet Silahı

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Medcezir

08:45 Çizgi Film Kuşağı

09:15 Erkenci Kuş

11:45 Bir Demet Tiyatro

13:45 Kazara Aşk

16:45 En Güzel Bölüm

17:00 Delisin

18:45 Star Haber

20:00 Vizontele Tuuba

TRT 1 YAYIN AKIŞI

07:25 Yeşil Deniz

10:15 Diriliş "Ertuğrul"

12:55 Şefin Özel Konuğu Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

14:00 Türk Sineması "Yeni Hayat"

16:10 Teşkilat (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Seneye Bu Zamanlar

22:30 3'Te 3

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29 Ağustos Pazar TV yayın akışı! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı! Televizyonda bugün neler var? - Haberler
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