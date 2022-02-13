28 Şubat tarihi özellikle mi seçildi? Kılıçdaroğlu'ndan merak edilen soruya yanıt

Kılıçdaroğlu'nun çağrısı üzerine 6 muhalefet partisinin temsilcileri dün akşam bir araya gelmişti. Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Gültekin Uysal, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın katıldığı 5 saat 30 dakikalık görüşmenin ardından ortak bir bildiri yayınlandı. Açıklamada liderler, güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili mutabakat metnini 28 Şubat 2022'de açıklayacaklarını duyurdu.

İşaret edilen tarihin Türkiye tarihinde post-modern darbe olarak tanımlanan 28 Şubat'ın yıl dönümünde olması yeni tartışmaları başlattı. Bir kesim bunu bir ima olarak görmeyi tercih ederken, diğer kesim ise helalleşme çağrısının bir başka adımı olarak tanımladı.

Toplantıyla ilgili Halk TV'den Fikret Bila'ya açıklamalarda bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, mutabakat metninin 28 Şubat'ta paylaşılacak olmasıyla ilgili de konuştu.

Bunun ne geçmişteki 28 Şubat bildirisiyle ne de helalleşme çağrısıyla ilgisi olmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Hayır, özellikle 28 Şubat olsun diye bir düşüncemiz olmadı. Çalışmamızı mümkün olduğu kadar zaman yitirmeden yürütmek istiyoruz. Bir sonraki toplantı için hazırlıklar yapılması gerekiyor. O açıdan mümkün olan en uygun zamanı belirledik. Yoksa bir hafta sonraya Mart başına da bırakabilirdik. Ama hazırlıkların o güne yetişebileceği düşünüldüğü için 28 Şubat olarak belirledik" ifadelerini kullandı.

28 Şubat'taki toplantıda başka katılımcıların da olacağını söyleyen "28 Şubat'ta sadece altı genel başkan olmayacak. Daha geniş bir toplantı olacak. Bizim için meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları çok önemli. O nedenle toplantıya meslek kuruluşları, barolar, sendikalar da katılacak. Sonra genel başkanlarla hep birlikte kamuoyuna açıklama yapacağız" dedi.