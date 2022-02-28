MALATYA (İHA) - 28 Şubat mağduriyetini ispatlayamıyor

Keskin: "28 Şubat sürecinde bizi öncelikle idamla yargıladılar"

MALATYA - 28 Şubat postmodern darbe girişiminin üzerinden 25 yıl geçmesine rağmen sürecin mağdurlarında bıraktığı etki hala hafızalarda tazeliğini koruyor.

Malatya'da 28 Şubat sürecinde yaşanan başörtüsü protestolarında gazetecilik yapan ve sonrasında 18 ay cezaevinde yatan 47 yaşındaki Mehmet Keskin, o dönemde yaşadığı travmayı atlatamıyor. 28 Şubat sürecinde yaşadığı sorunlar yüzünden çok sıkıntı çektiğini belirten Mehmet Keskin, o dönemde idamla yargılandığını da ifade ederek, "28 Şubat sürecinde bizi öncelikle idamla yargıladılar. Baktılar idamlık bir şey yok. Bize 15 yıla kadar ceza ile yargıladılar. Sonra ise 15 yıllık da bir durum olmadığını anladılar ve bizi 2911 sayılı Gösteri ve Yürüyüş Kanununa muhalefetten en üst sınırdan 3 yıl 9 ay ceza verdiler. Bu süreçte bayağı bir psikolojik baskı da gördüm. İşimi de kaybettim. Sonraki süreçte mahkemeler devam etti" dedi.

28 Şubat'ta yaşanan olaylarda gazeteci olarak bulunduğunu ve mağduriyet yaşadığını ifade eden Keskin, "28 Şubat sürecinde mahalli gazetemiz vardı. Gazeteci olarak olaylara katılmıştım. Başörtüsü olayında Malatya İnönü Üniversitesi'nde öğrencilerin okula alınmamasından dolayı protestolar olmuştu. Ben de basın mensubu olarak katılmıştım. Bu süreçte basın mensubu olarak oradaydım ama maalesef bayağı bir mağduriyet yaşadım" şeklinde konuştu.

28 Şubat sürecinde işini kaybettiğini ve psikolojik baskıya maruz kaldığını da ifade eden Keskin, "28 Şubat sürecinde gazetemiz yayın hayatına yeni başlamıştı. Bu olayların içindeydim ama basın mensubu olarak olaylara katıldım. 18 ay cezaevinde yattım. İki buçuk yıl da firar gezdim. Bu olaylar ilk başladığı zaman ben esnaftım. Şu anda işimi kaybettim. Psikolojik bir baskı yaşadım. Gazetemiz yayın hayatını devam ettiremedi. Sürekli baskınlar yedik. Bugüne kadar hayatımızı devam ettirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

"Bu süreçte işimi kaybettim, psikolojik baskı gördüm"

28 Şubat sürecinde psikolojik baskı gördüğünü belirten Keskin, yaşadığı mağduriyetinin da halen giderilmediğini dile getirdi. Keskin, "Yetkililerden hala bir beklentim var. Beni duyarlar ve bu mağduriyetimi giderirler. Bu süreçte işimi kaybettim, psikolojik baskı gördüm ve psikolojim bozuldu. Yetkililere bildirdim ama daha sonraki çıkan bir yasayla birlikte hiçbir şey elde edemeyeceğimi söylediler. Ama yine de canları sağ olsun" diyerek yetkililere seslendi.

"28 Şubat mağduru olduğumu ispatlayamıyorum"

Eski hükümlü olarak iş başvurusu yapmak için adliyeye gittiğinde aldığı cevap karşısında da şaşıran Keskin, "2008 yılında bir yasa çıkmış. Bizim bu yasadan haberimiz yok. Eski hükümlü olarak işe girmek istiyordum. Adliyeye gittim. Eski hükümlü olmama dair bir belge almak istedim. O belgeyi alamadım. O yasa çıktığı için bana dediler ki ne cezaevine girmişsin ne de bu olayları yaşamışsın. Şok yaşadım. O anda neye uğradığımı şaşırdım. Mağdur olduğumu da ispatlayamıyorum. Bana evrak getirdiler. Sen cezaevinde yatmışsın ama bu yasa çıktığı için biz hiçbir şey yapmıyoruz dediler. Bu belgeyi alamadım. Bazı kurumlara iş başvurusunda bulunacaktım bulunamadım" diye konuştu.