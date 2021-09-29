28 Şubat hükümlüsü Çevik Bir, Adli Tıp Kurumu'nda sağlık kurulunun karşısına çıktı - Haberler
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28 Şubat hükümlüsü Çevik Bir, Adli Tıp Kurumu'nda sağlık kurulunun karşısına çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

28 Şubat hükümlüsü Çevik Bir, Adli Tıp Kurumu'nda sağlık kurulunun karşısına çıktı Demans hastalığı iddiası üzerine Bir, Adli Tıp Kurumu'nda kontrolden geçirildi 28 Şubat davasının hükümlülerinden dönemin Genelkurmay 2.

28 Şubat hükümlüsü Çevik Bir, Adli Tıp Kurumu'nda sağlık kurulunun karşısına çıktı

Demans hastalığı iddiası üzerine Bir, Adli Tıp Kurumu'nda kontrolden geçirildi

İSTANBUL - 28 Şubat davasının hükümlülerinden dönemin Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir, sağlık durumunun tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumunda sağlık kurulunun karşısına çıktı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesinin 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası kararlarını onaması sonrası haklarında tutuklama kararı verilen emekli Orgeneral Çevik Bir ve emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın da aralarında olduğu 14 emekli general cezaevine konulmuştu.

Çevik Bir'in, demans hastalığı nedeniyle cezaevinde kalamayacağını iddia ederek tahliye edilmesi için yaptığı başvurusu kapsamında bir süredir tetkikleri yapılıyordu. Demans hastalığı konusunda adli tıp uzmanlığı sadece İstanbul Adli Tıp Kurumunda olduğu için Çevik Bir'in buraya sevk edilmesine karar verilmişti.

Sabah saatlerinde tutuklu bulunduğu cezaevinden yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde İstanbul Adli Tıp Kurumuna getirilen Bir, burada Sağlık kurulunun karşısına çıkarıldı.

Bir, yapılan işlemlerinin ardından yeniden cezaevine gönderildi.

28 Şubat hükümlüsü Çevik Bir, Adli Tıp Kurumu'nda sağlık kurulunun karşısına çıktı

28 Şubat hükümlüsü Çevik Bir, Adli Tıp Kurumu'nda sağlık kurulunun karşısına çıktı

28 Şubat hükümlüsü Çevik Bir, Adli Tıp Kurumu'nda sağlık kurulunun karşısına çıktı

28 Şubat hükümlüsü Çevik Bir, Adli Tıp Kurumu'nda sağlık kurulunun karşısına çıktı
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Haber: 28 Şubat hükümlüsü Çevik Bir, Adli Tıp Kurumu'nda sağlık kurulunun karşısına çıktı - Haberler
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