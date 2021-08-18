28 Şubat davasında yeni gelişme! Çevik Bir ve Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 14 kişi için tutuklama kararı

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden 28 Şubat davasında yeni gelişmeler yaşandı. Daha önce haklarında müebbet hapis cezası kararı verilen Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da bulunduğu 14 sanık için tutuklama kararı çıktı.