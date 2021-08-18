28 Şubat davasında yeni gelişme! Çevik Bir ve Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 14 kişi için tutuklama kararı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

28 Şubat davasında yeni gelişme! Çevik Bir ve Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 14 kişi için tutuklama kararı

28 Şubat davasında yeni gelişme! Çevik Bir ve Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 14 kişi için tutuklama kararı
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden 28 Şubat davasında yeni gelişmeler yaşandı. Daha önce haklarında müebbet hapis cezası kararı verilen Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da bulunduğu 14 sanık için tutuklama kararı çıktı.

Necmettin Erbakan'ın başbakan, Tansu Çiller'in başbakan yardımcısı olduğu 28 Şubat 1997'de olağanüstü toplanan Millî Güvenlik Kurulu toplantısı sonucu açıklanan kararlarla "irtica"ya karşı başlayan ordu ve bürokrasi merkezli süreç nedeniyle Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davada, yeni gelişmeler yaşanıyor.

MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞLARDI

Daha önce 103 sanıktan aralarında dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir, Genelkurmay Harekat Başkanı emekli Orgeneral Çetin Doğan ve eski YÖK Başkanı Prof. Dr. Halil Kemal Gürüz'ün de bulunduğu 21 kişi müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi bugün, 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan aralarında Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da bulunduğu 14 sanık hakkında tutuklama kararı verdi.

KİMLER İÇİN YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI?

Cezaevine konulması için yakalama kararı çıkartılan isimler şöyle:

Dönemin Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir, Genelkurmay Harekât Başkanı emekli Orgeneral Çetin Doğan, dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Ahmet Çörekçi, Genelkurmay Genel Sekreteri Erol Özkasnak, eski Jandarma Genel Komutanı Fevzi Türkeri, MGK Genel Sekreteri İlhan Kılıç ile emekli generaller Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Saner, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, Kenan Deniz, Vural Avar ve Yıldırım Türker.

Kaynak: Anadolu Ajansı

28 Şubat davasında cezası kesinleşen sanıklar hakkında tutuklama kararı savcılığa gönderildi
28 Şubat davasında cezası kesinleşen sanıklar hakkında tutuklama kararı savcılığa gönderildi
Son dakika haber | Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan aralarında Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da bulunduğu 14 sanık hakkında...
Son dakika haber | Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan aralarında Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da bulunduğu 14 sanık hakkında...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Aleyna Tilki Serdar Ortaç Şeyma Subaşı Şahan Gökbakar
Spor Ozan Tufan Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
28 Şubat davasında yeni gelişme! Çevik Bir ve Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 14 kişi için tutuklama kararı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 17:11:54. #1.14#

title