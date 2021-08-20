Son dakika haber... 28 Şubat davasında cezası kesinleşen sanıkların tutuklanmalarına başlandı

Son dakika haberler: Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 28 Şubat davasının sanıklarının bulundukları şehirlerde tutuklanarak cezaevine gönderilme işlemleri devam ediyor.

Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 28 Şubat davasının sanıklarının bulundukları şehirlerde tutuklanarak cezaevine gönderilme işlemleri devam ediyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca çıkarılan yakalama kararının ardından müebbet hapis cezası alan 14 sanıktan Ankara'da ikamet eden Cevat Temel Özkaynak, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri ve Yıldırım Türker cezaevine gönderildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 4 sanık, sağlık kontrolünün ardından Sincan Ceza ve İnfaz Kurumuna sevk edildi. Başsavcılık tarafından çıkarılan yakalama kararının ardından infaz savcılığına gönderilen ilamda aralarında Çetin Doğan ve Çevik Bir'in de olduğu 14 sanık hakkında cezaevi süreci başlamış oldu. Ankara'da teslim olan 4 isim dışında Çevik Bir ve Çetin Doğan Muğla'da, Hakkı Kılınç da Antalya'da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Daha önce Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin onadığı ceza, yargılamayı yapan Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesine gelen dava dosyasıyla birlikte 14 sanık hakkında müebbet hapis cezası verilmişti. İnfaz savcılığına gönderilen dosyaların incelenmesinin ardından aralarında Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Doğan, Çetin Saner, Çevik Bir, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, İlhan Kılıç, Kenan Deniz, Vural Avar ve Yıldırım Türker isimlerinin yer aldığı sanıklar hakkında tutuklama kararı çıkarılmıştı.

(Engin Yağcı/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı