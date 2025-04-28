28 Nisan- 2 Mayıs haftalık burç yorumları! Bu hafta burçları neler bekliyor?

28 Nisan - 2 Mayıs 2025 haftası boyunca burçları aşk, iş, para ve sağlık alanlarında neler bekliyor? Birçok kişi, haftalık burç yorumlarını yakından takip ediyor. Bugün itibariyle gökyüzünün burçlara etkileri neler olacak? 28 Nisan - 2 Mayıs haftası için burç yorumları merak ediliyor. Peki, bu hafta burçları neler bekliyor? İşte detaylar...

Koç Burcu (21 Mart - 20 Nisan)

Bu hafta Koç burcu için kariyer fırsatları ön planda. Yeni teklifler ve projeler kapınızı çalabilir. Mars'ın etkisiyle motivasyonunuz artacak. Ancak ilişkilerde acele kararlar almamaya dikkat edin.

Boğa Burcu (21 Nisan - 21 Mayıs)

Boğa burçları için aşk ve ilişkilerde güzel gelişmeler var. Venüs'ün burcunuza geçmesiyle hayatınıza güzellik ve keyif hâkim oluyor. Finansal konularda sağlam adımlar atabilirsiniz.

İkizler Burcu (22 Mayıs - 22 Haziran)

İkizler burcu için bu hafta içe dönüş ve ruhsal denge önemli. Kendi isteklerinize odaklanarak yeni hedefler belirleyebilirsiniz. Maddi konularda temkinli adımlar atmanız gerekebilir.

Yengeç Burcu (23 Haziran - 22 Temmuz)

Yengeç burçları, sosyal çevreleri sayesinde yeni fırsatlarla karşılaşabilir. Yeni bir iş teklifi ya da zam haberi almanız mümkün. Hayal ettiğiniz hedeflere bir adım daha yaklaşabilirsiniz.

Aslan Burcu (23 Temmuz - 22 Ağustos)

Bu hafta Aslan burçları için iş ve kariyer hayatı oldukça hareketli. İletişim kazalarına dikkat! Sağlıklı kararlar almak için sabırlı olun ve duygularınızı mantıkla dengeleyin.

Başak Burcu (23 Ağustos - 22 Eylül)

Başak burçları için bu hafta derin düşünceler ve yaratıcı projeler ön planda. Tatil planları yapabilir ya da kişisel gelişim konularına yönelebilirsiniz. Finansal alanda risklerden kaçının.

Terazi Burcu (23 Eylül - 22 Ekim)

Terazi burçları için aşk ve maddi konular öne çıkıyor. İlişkilerde denge kurmak önemli olacak. Yeni yatırımlara sıcak bakabilirsiniz ancak detayları iyi inceleyin.

Akrep Burcu (23 Ekim - 21 Kasım)

Bu hafta Akrep burçları için dönüşüm zamanı. Eski alışkanlıklardan kurtulup yeniliklere açık olmalısınız. Özellikle ikili ilişkilerde daha derin ve kalıcı bağlar kurulabilir.

Yay Burcu (22 Kasım - 21 Aralık)

Yay burçları için bu hafta ruhsal arınma ve farkındalık dönemi. Kendinizi daha iyi tanımak için meditasyon ya da kişisel gelişim çalışmalarına zaman ayırabilirsiniz.

Oğlak Burcu (22 Aralık - 21 Ocak)

Oğlak burçları için zorluklarla birlikte büyük fırsatlar da söz konusu. Disiplinli çalışmanızın meyvelerini toplayabilirsiniz. Sağlık konularında dikkatli olun.

Kova Burcu (22 Ocak - 19 Şubat)

Kova burçları için bu hafta iletişim ve sosyal ilişkiler ön planda olacak. İş hayatınızda güçlü destekler bulabilirsiniz. Yeni projelerle ilgili heyecan verici adımlar atabilirsiniz.

Balık Burcu (20 Şubat - 20 Mart)

Balık burçları bu hafta duygusal netlik ve iç huzur arayışında olacak. Hayatınızdaki belirsizlikleri netleştirmek için iç sesinize güvenin. Yeni başlangıçlar için biraz daha sabırlı olmalısınız.