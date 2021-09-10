28. İzmir Avrupa Caz Festivali 'Sokakta Caz' konseri ile başlayacak - Haberler
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28. İzmir Avrupa Caz Festivali "Sokakta Caz" konseri ile başlayacak

AA / Ömer Evren Atalay - Haberler | Kültür Sanat
28. İzmir Avrupa Caz Festivali

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfınca (İKSEV) düzenlenen 28. İzmir Avrupa Caz Festivali, cazın Avrupa'daki ünlü isimlerine sahne olacak.

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfınca (İKSEV) düzenlenen 28. İzmir Avrupa Caz Festivali, cazın Avrupa'daki ünlü isimlerine sahne olacak.

İKSEV'den yapılan açıklamaya göre, 16 Eylül'de saat 21.00'de Gündoğdu Meydanı'nda "Sokakta Caz" Turkish Jazz Band konseri ile başlayacak festivalin açılış töreni ise 17 Eylül'de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nin (AASSM) açık alanında "Carlo Lomanto – Blues in my Soul" konseriyle yapılacak.

Caz severler, 21 Eylül'de ise perküsyon ustası ve baterist Okay Temiz'in insani ve müzikal deneyimlerini Fransa, Macaristan ve İsviçre'den gelen müzisyenlerle paylaştığı Croswinds Project konseri ile buluşacak.

Eva Klesse Quartet, Luiza Zan, Pierre de Tregomain Quartet, Artur Dutkiewicz gibi isim ve grupların sahne alacağı festivalde müzikli söyleşiler, sergiler ve atölyeler de organize edilecek.

Öte yandan 19. Caz Afişi Yarışması'nı da Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Aygen İncel'in kazandığı kaydedildi.

Açıklamada festivalin İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla, İtalya'nın İzmir Konsolosluğu, İzmir Fransız Kültür Merkezi, İsviçre'nin İzmir Fahri Konsolosluğu, Goethe Enstitüsü İzmir, İstanbul Dimitrie Cantemir Romen Kültür Merkezi, Institut Français Türkiye - İzmir ve Polonya'nın İstanbul Başkonsolosluğu ile İzmir Fahri Konsolosluğu iş birliğiyle düzenlendiği bildirildi.

AA / Ömer Evren Atalay - Son Dakika Haberleri
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