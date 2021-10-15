Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıldönümü dolayısıyla "29 Ekim resmi tatil mi?, 28 Ekim yarım gün tatil mi? 28 ekim yarım gün mü?" soruları tüm vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki 28 Ekim yarım gün mü, 28 Ekim Okullar tatil mi?

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ÖNEMİ

Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır.

Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. 29 Ekimlerde stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir.

1925 yılında çıkarılan bir kanunla Cumhuriyet'in ilanı günü yeni Türk Devleti'nin bayramı ilan edilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku'nda, bu günü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir. Türkiye'nin

28 EKİM DEVLET DAİRELERİ TATİL Mİ?

diye merak edenler için sevindirici haber, her yıl olduğu gibi 2021 yılında da 28 Ekim Perşembe yarım gün olacak ve yarım gün çalıştıktan sonra resmi tatil başlayacak.

28 EKİM DEVLET DAİRELERİ YARIM GÜN MÜ?

Cumhuriyetimizin 98. yıldönümünün kutlanacağı bayram öncesindeki gün olan 28 Ekim de tatil olarak yer olarak yer alıyor. 28 Ekim 2021 günü kamu kurumları yarım gün çalışacak. 28 Ekim Çarşamba yarım gün, 29 Ekim Cuma tam gün tatil yapılacak. Hastaneler, devlet daireleri kapalı olacak.

28 EKİM 2021 ECZANELER YARIM GÜN MÜ?

Bilindiği üzere 29 Ekim, bu sene Perşembe gününe denk geliyor. 29 Ekim tarihinde resmi tatil dolayısıyla resmi daireler ile birlikte eczaneler de faaliyet göstermeyecek. Bununla birlikte 28 Ekim'de ise yarım günlük tatil söz konusu.

28 EKİM OKULLAR TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi 28 Ekim Perşembe günü yarım gün tatil oluyor. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı her yıl olduğu gibi bu yıl da resmi tatil olacak. Bu kapsamda 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmi tatildir.

29 EKİM HANGİ GÜNE DENK GELİYOR VE KAÇ GÜN TATİL?

Bu yıl 29 Ekim Cuma gününe denk gelmektedir. Perşembe günü de yarım gün olması sebebiyle hafta sonu ile birleştiği takdirde üç buçuk gün izin kullanılabilir.

ÖZEL SEKTÖR VE OKULLARDA 29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanun'un 1. maddesinde "1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder." denilmektedir. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NIN ÖNEMİ

Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır.

Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. 29 Ekimlerde stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir.

1925 yılında çıkarılan bir kanunla Cumhuriyet'in ilanı günü yeni Türk Devleti'nin bayramı ilan edilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku'nda, bu günü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir

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