28.07.2021 Tarihli Elektrik Kesintisi

28. 07. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek YerlerHatay'ın Altınözü İlçesi Türkmenmezrası Mahallesi Türkmenmezrası, Türkmenmezrası17, Türkmenmezrası/9 ve Türkmenmezrası/11 Sokağa 14: 30-18: 30 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

28. 07. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek Yerler

Hatay'ın Altınözü İlçesi Türkmenmezrası Mahallesi Türkmenmezrası, Türkmenmezrası17, Türkmenmezrası/9 ve Türkmenmezrası/11 Sokağa 14: 30-18: 30 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Altınözü İlçesi Tokaçlı Mahallesi Tokaçlı, Tokaçlı 7, Tokaçlı/8, Tokaçlı 12, Tokaçlı6, Rüya ve Tokaçlı2 Sokağa 9: 00-13: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Altınözü İlçesi Sarılar Mahallesi Havuz, Salkım, Lale, Ara, Yokuş, Gündüz, Badem, Meydan, Arı, Okul, Vatan, Onur, İnönü, Çift ve Bayrak Sokağa 14: 00-18: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım Çalışması çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Altınözü İlçesi Oymaklı Mahallesi Oymaklı, Oymaklı/6, Oymaklı/11, Oymaklı/1, Oymaklı/7, Oymaklı/14 ve Oymaklı/15 Sokağa 9: 30-13: 30 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Altınözü İlçesi Kozkalesi Mahallesi, Kozkalesi, Kozkalesi/38, Kozkalesi/14, Kozkalesi/32, Kozkalesi/31, Kozkalesi/34, Kozkalesi/29, Koakalesi/51, Kozkalesi/39 ve Kozkalesi/37 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Pirinçlik Mahallesi Pirinçlik Sokağa 9: 00-18: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Aşağı Kepirce Mahallesi 2. Sokak ve 1 Sokağa 9: 30-17: 30 saatleri arasında AG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Dörtyol İlçesi Ocaklı Mahallesi, Mehtap, 323 Nolu, Mimar Sinan, Söğüt, Türkoğlu, Yeniçay, Yıldızeli, Yunus Emre, Emk. Öğr. Halil Özdemir, Öğrt. Musa Kazım Arıkan, İğde, 100. Yıl, Atayolu, Can, Hülya, Karapür, 322 Nolu, Süllüler, Yeşeren, Çınar Çıkmaz, İmam Hatip, Şan, Dede Korkut, Meram, Namık Kemal, Çam, Çınarlı, Duygu, Karaali sokak, Sanayi mahallesi,, Fulya, 404, 405, Zengin, Gülcan, Mine, Yıldız'a 9: 30-15: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın İskenderun İlçesi Denizciler Mahallesi İstiklal, 126_2, E-5 Altı Üzeri, 129_1, 130_1, 131_3, 133_1, 134/1, Atatürk(Fatih), 112_1, 113_1, 115, 116_2, 119_1, 120, 122, 122, 123_2, 125_1, E-5 Altı Üzeri, Şht. Alparslan Koca, 140, 141_1, 148_1, 150, 152, 153, 154, 156, 157, 160, 161, 162, 166, 167, 171, 172, 175, 176, 177/1, 194, 139, 104_1, 106, 110, 114, 117, 121, Atatürk/1, 142, 151, 155, 158_1, 164, 168, 173, 191, 195, Gazi Osman Paşa, 128, 132_1, 135_1, 21_2, 25_1, 115_2, 114_1 ve Denizciler/1 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın İskenderun İlçesi Denizciler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy, 115, 116_2, 118, 119_1, 120, Hacı Bekir Ağca, 114, 117 ve Atatürk/1 Sokağa 9: 15-17: 15 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın İskenderun İlçesi Bekbele, Denizciler, Sarıseki Mahallesi Değirmendere(1) Sokak, Akarca, Bitişik, Çınarlı, Akçay Mahallesi Baglıca, Avluk Sokak, Kavaklıoluk, Orhangazi ve Kaledibi Mahallesine 1: 00-5: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Kumlu İlçesi Akkerpiç Mahallesine 9: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Samandağ İlçesi Koyunoğlu Mahallesi, Uğur Mumcu, Kurtuluş, Yılman, Hürriyet, Anafartalar, Obalar, Hürriyet (Cumhuriyet), Uğur Mumcu (Cumhuriyet), Gazi Paşa, 120, 123, 124, 136, 3507. ve 3513. Sokağa 9: 30-17: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

İlanda belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı ilan edilen enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabilir. Şirketimize ait enerjili ve enerjisiz durumda olan YG-AG elektrik şebekelerimizde şirketimizden çalışma müsaadesi alınmadan hangi amaçla olursa olsun çalışma yapılamaz.

Kaynak: Habermetre