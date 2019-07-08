27. TBMM Başkanı İsmail Kahraman Birlik Vakfı'nı ziyaret etti

27. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, Birlik Vakfı Kayseri Şubesi'ni ziyaret etti. Kahraman burada yaptığı açıklamada; "Darbelere direnmek gerekir. Asker; kışlasında olacak. Asker; rütbelendi mi 'Ben Türkiye'yi çok iyi idare ederim' diye düşünür, darbe yapmak ister. Oysa Türkiye'yi idare edemez, kışla disiplini vardır. Ordu kışlada duracak, peygamber ocağıdır idareye karışmayacak" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Birlik Vakfı Kayseri Şube Başkanı Mehmet Adıgüzel; vakıf olarak projelerinden bahsetti. 600 öğrencilik bir kolej ve yurt binalarının açılacağını kaydeden Adıgüzel; "1987 yılında Kayseri'de şubesi kurulmuş, 1997 yılına kadar hizmet etmiş vakfımız 27 Şubat sürecine yakalanmış ama 2016 yılında Yaşar Karayel ağabeyimizin bizlere verdiği görev üzerine yeni kurucu başkan ve yönetimiyle beraber Kayseri'de 3 buçuk yıldır hizmet etmekteyiz. Burası bizim ikinci binamız. Gençlerimize daha müreffeh bir gelecek hazırlayabilmemiz için bu çatı altında Milli Türk Talebe Birliği ve Genç birlik bu çatı altında hizmet etmekte. İnşallah 2019-2020 yılında 600 öğrencilik bir kolejimiz açılacak. Akabinde yurtlarımız, daha büyük binalarımız inşallah devreye girecek. Bu tabi tek başımıza yapılacak bir görev değil, sizlerin de bu taşın altına elinizi koymanız gerekiyor. Özellikle yeni neslin hiçbir görevden kaçmaması gerekiyor. Bu büyük aile içerisinde olmaktan şeref duyuyorum" dedi.

Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ı aralarında görmekten duyduğu mutluluğu dile getiren AK Parti Kayseri Milletvekili ve Milli Türk Talebe Birliği Genel Başkanı İsmail Emrah Karayel ise; "Bugün burada tecrübelerinizi bizlerle paylaşacak olmanız bizler için son derece önemli. Hataların tekrar edilmemesi, güzel işlerin tekrar etmesi ve medeniyetimizin geleceğe ulaşması için değerli büyüklerimizden alacağımız bu tecrübe aktarımına ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

"Milli Türk Talebe Birliği asgari 2 darbeyi önledi"

Milli Türk Talebe Birliği'nin asgari 2 kesin darbeyi önlediğini belirten 27. TBMM Başkanı İsmail Kahraman; "Aile bozulmamalı, aile devletin temeli. Ailenin huzuru bozulursa topyekun toplum gider. Zamanımızdaki faaliyetler çok kesifti, Türkiye'yi mutlaka komünist yapacaklardı. Yalnız anlaşamıyorlardı, 1968'den bahsediyorum. Kim önledi? Milli Türk Talebe Birliği. Milli Türk Talebe Birliği asgari 2 kesin darbeyi önledi" şeklinde konuştu.

"Ordu kışlada duracak, idareye karışmayacak"

Geçmişte ülkede meydana gelen darbeler hakkında deneyimlerini paylaşan Kahraman, gerçekleşen darbelerin en az 25 sene kaybettirdiğinin altını çizdi. 15 Temmuz hain darbe girişiminde de mecliste yaşananları gençlere aktaran Kahraman; "Darbelere direnmek gerekir. Asker; kışlasında olacak. Asker; rütbelendi mi 'Ben Türkiye'yi çok iyi idare ederim' diye düşünür, darbe yapmak ister. Oysa Türkiye'yi idare edemez, kışla disiplini vardır. Ordu kışlada duracak, peygamber ocağıdır idareye karışmayacak. 1960'da merkezi hükümete geldiler, 1971'de, 1980 darbesinde mahalli idareye geldiler. Gördüler ki devletin idaresi öyle askerdeki gibi değil. Darbeye karşı direnirseniz, halk karşı çıkarsa darbeyi yapamazlar. Zaten halkın çıkmamasını sağlamak için baskınlar, terör faaliyetleri yaparlar. Her ordunun gelişi bize en az 25 sene kaybettiriyor. Gençlik, halk, millet organizasyonu karşı durursa harekete geçemezler" diye konuştu.

Ziyarette Kahraman kendisine yöneltilen soruları da cevaplandırdı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA