27 Mayıs hangi burç? 27 Mayıs burç özellikleri nelerdir?

Burçlar, kişinin doğum tarihine göre belirlenir ve karakter, aşk, iş hayatı gibi pek çok alanda ipuçları sunuyor. 27 Mayıs hangi burç? sorusunun cevabı merak ediliyor. Peki, 27 Mayıs'ta doğanlar hangi burca mensuptur ve bu burcun öne çıkan kişilik özellikleri nelerdir?

27 MAYIS HANGİ BURÇ?

İkizler burcu, 21 Mayıs – 21 Haziran tarihleri arasında doğan kişileri kapsar. Dolayısıyla, 27 Mayıs'ta doğan bireyler Güneş İkizler burcunda doğmuştur.

İKİZLER BURCU İLE EN UYUMLU BURÇLAR

27 Mayıs doğan İkizler burçları en çok şu burçlarla uyum sağlar:

Terazi ve Kova (hava grubu uyumu)

Koç ve Aslan (ateş grubu ile enerji uyumu)

Yay burcu (zıt burç olmasına rağmen birbirlerini tamamlayabilirler)

27 MAYIS BURÇ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

İkizler burcu, Zodyak kuşağının en meraklı, zeki ve iletişim gücü yüksek burçlarından biridir. Hava elementine bağlı olan İkizler burcu, Merkür gezegeni tarafından yönetilir ve bu gezegen ona hızlı düşünme, çok yönlülük ve enerjik bir yapı kazandırır. İkizler burcu insanı son derece zeki, araştırmacı ve öğrenmeye açık bir yapıya sahiptir. Konuşkan, sosyal ve esprili tavırları sayesinde çevresi geniştir. Zihinsel uyum, İkizler burcu için fiziksel çekim kadar önemlidir. Partneriyle sürekli sohbet edebilmeli, entelektüel bağ kurabilmelidir. Flört etmeyi sever, ilişkide sıkılmamak ister.

12 BURÇ VE ÖZELLİKLERİ

Oğlak Burcu (22 Aralık – 20 Ocak)

Element: Toprak

Yönetici Gezegen: Satürn

Özellikleri: Disiplinli, çalışkan, sorumluluk sahibidir.

Uygun Meslekler: Yönetici, mühendis, muhasebeci

Kova Burcu (21 Ocak – 19 Şubat)

Element: Hava

Yönetici Gezegen: Uranüs

Özellikleri: Yenilikçi, özgür ruhlu, entelektüeldir.

Uygun Meslekler: Teknoloji, bilim, sosyal girişimcilik

Balık Burcu (20 Şubat – 20 Mart)

Element: Su

Yönetici Gezegen: Neptün

Özellikleri: Duygusal, sezgisel, yaratıcıdır.

Uygun Meslekler: Sanatçı, yazar, psikolog

Koç Burcu (21 Mart – 20 Nisan)

Element: Ateş

Yönetici Gezegen: Mars

Özellikleri: Cesur, girişimci, lider ruhludur.

Uygun Meslekler: Sporcu, lider, girişimci

Boğa Burcu (21 Nisan – 21 Mayıs)

Element: Toprak

Yönetici Gezegen: Venüs

Özellikleri: Sabırlı, kararlı, güvenilir.

Uygun Meslekler: Finans, inşaat, gastronomi

İkizler Burcu (22 Mayıs – 21 Haziran)

Element: Hava

Yönetici Gezegen: Merkür

Özellikleri: Zeki, sosyal, meraklı.

Uygun Meslekler: Medya, iletişim, eğitim

Yengeç Burcu (22 Haziran – 22 Temmuz)

Element: Su

Yönetici Gezegen: Ay

Özellikleri: Duygusal, koruyucu, sadık.

Uygun Meslekler: Hemşire, öğretmen, aile danışmanı

Aslan Burcu (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Element: Ateş

Yönetici Gezegen: Güneş

Özellikleri: Karizmatik, yaratıcı, lider.

Uygun Meslekler: Oyuncu, yönetici, organizatör

Başak Burcu (24 Ağustos – 23 Eylül)

Element: Toprak

Yönetici Gezegen: Merkür

Özellikleri: Titiz, detaycı, analizci.

Uygun Meslekler: Doktor, analist, editör

Terazi Burcu (24 Eylül – 23 Ekim)

Element: Hava

Yönetici Gezegen: Venüs

Özellikleri: Adil, uyumlu, estetik düşkünü.

Uygun Meslekler: Avukat, sanatçı, stilist

Akrep Burcu (24 Ekim – 22 Kasım)

Element: Su

Yönetici Gezegen: Plüton & Mars

Özellikleri: Derin, tutkulu, sezgisel.

Uygun Meslekler: Psikolog, araştırmacı, kriz yöneticisi

Yay Burcu (23 Kasım – 21 Aralık)

Element: Ateş

Yönetici Gezegen: Jüpiter

Özellikleri: Özgürlükçü, neşeli, keşfetmeyi sever.

Uygun Meslekler: Seyahat yazarı, akademisyen, sporcu