27 MART NE GÜNÜ: Tarihte bugün ne oldu? 27 Mart bugün ne oldu?

27 Mart tarihi, hem dünya genelinde hem de Türkiye'de birçok önemli olayın yaşandığı özel bir gün olarak dikkat çekmeye devam ediyor. Farklı dönemlerde gerçekleşen siyasi gelişmeler, kültürel değişimler ve bilimsel keşifler, 27 Mart'ın tarihsel önemini vurgulayan başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Peki, 27 Mart tarihinde neler oldu? 27 Mart dünya tarihinde hangi önemli olaylara sahne oldu? İşte, 27 Mart tarihi ile ilgili tüm merak edilenler ve detaylar…

27 MART BUGÜN NE GÜNÜ?

Her yıl 27 Mart, tüm dünyada Dünya Tiyatro Günü olarak kutlanmaktadır. Bu özel gün, 1961 yılında Uluslararası Tiyatro Enstitüsü (ITI) tarafından ilan edilmiş ve o günden bu yana her yıl tiyatro sanatına gönül verenler tarafından çeşitli etkinliklerle anılmaktadır.

Dünya Tiyatro Günü

TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

425 - İmparator II. Theodosius döneminde Konstantinopolis'te, Auditorium adıyla ilk yüksek okul açıldı. Okulda 31 profesör, Latince ve Grekçe hitabet ve gramer, hukuk ve felsefe dersleri vermeye başladı.

630 - Tang Hanedanı, Yin Dağları'nda (günümüzde İç Moğolistan) Doğu Göktürk Kağanlığını yendi.

1692 - Bahadırzade Arabacı Ali Paşa Sadrazamlıktan alınarak, yerine Bozoklu (Bıyıklı) Mustafa Paşa atandı.

1854 - Kırım Savaşı: Birleşik Krallık, Rus İmparatorluğuna savaş ilan etti.

1890 - Louisville, Kentucky'de çıkan fırtınada 76 kişi öldü, 200 kişi de yaralandı.

1891 - Servet-i Fünûn dergisinin ilk sayısı çıktı.

1918 - Besarabya ve Moldova, Romanya'ya katıldı.

Tarihte bugün ne oldu

1941 - Yugoslavya'da General Dušan Simovic, kansız bir darbe ile yönetimi ele geçirdi. Yeni Hükûmet, Mihver Devletleri'nden ayrılma kararı aldı.

1958 - Nikita Kruşçev, SSCB'de Başbakanlığa yükseldi.

1964 - ABD'nin Alaska eyaletinde 9,2 Mw büyüklüğünde deprem meydana geldi. 131 kişi öldü.

1969 - Koç Holding'e ait Aygaz tankeri, Ege Denizi'nde alabora oldu, 15 kişilik mürettebattan 1 kişi kurtulabildi.

1972 - Türkiye Halk Kurtuluş Partisi - Cephesi lideri Mahir Çayan ve arkadaşları Ünye Radar Üssü'nden 3 İngiliz teknisyeni kaçırdı.

1976 - Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil ile ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, Washington, DC'de Savunma İşbirliği Anlaşması'nı imzaladı. Bu anlaşmaya göre, Türkiye üslere izin çıkaracak, ABD de buna karşılık Türkiye'ye yardımda bulunacaktı.

27 Mart bugün ne oldu

1977 - Tenerife faciası: Kanarya Adaları'nın Tenerife Kuzey Havalimanı'nda uçuşa geçmek üzere olan Hollanda Kraliyet Havayolları'na (KLM) ait Boeing 747 tipi yolcu uçağı, yine havalanmak üzere olan Pan Am'a ait başka bir Boeing ile pistte çarpıştı. Kazada 575 kişi öldü, 70 kişi yaralandı.

1977 - Yengesiyle ilişki yaşayan Veli Acar, yengesinin yardımıyla öz kardeşi Recep Acar'ı uykudayken başına piknik tüpüyle vurarak öldürdü. 12 Eylül döneminde idam edildi.

1982 - 12 Eylül Darbesi'nin 14. idamı: 14/15 Ekim 1978'de Ankara'da kaçırdığı sol görüşlü Veli Güneş ve Halim Kaplan'ı el ve ayaklarından bağlayıp, öldürüp, çuvala koyup bir şarampole atan sağ görüşlü militan Fikri Arkan, idam edildi.

1986 - Hayali mobilya davasında 10 yıldır yargılanan Yahya Demirel tahliye edildi.

1987 - 'Hora' (Sismik-1) gemisinin, petrol aramak için Ege'nin uluslararası karasularına açılmasının Yunanistan'ın petrol aramaları için açıkladığı tarihe rastlaması, iki ülkenin silahlı kuvvetlerini alarma geçirdi.

27 MART NE GÜNÜ

1994 - Eurofighter Typhoon, ilk test uçuşunu yaptı.

1999 - Nissan - Renault arasında güç birliği anlaşması imzalandı.

2012 - Türkiye, Şam Büyükelçiliği'nin bütün faaliyetlerini askıya aldı.

2020 - Kuzey Makedonya, NATO'ya üye oldu.

2023 - ABD'nin Kentucky, Tennessee, Illinois, Missouri ve Arkansas eyaletlerinde 36 farklı yerde hortum oluştu. 70'ten fazla kişi öldü.