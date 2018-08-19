27. Geleneksel Yayla Seki Yağlı Güreşleri

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bu yıl 27'ncisi düzenlenen Geleneksel Yayla Seki Yağlı Güreşleri'nde, Ali Gürbüz başpehlivanlığı elde etti.

Seydikemer Belediyesi tarafından Seki Mahallesi Zümrüt Çayırı'nda gerçekleştirilen güreşe, çeşitli illerden 47'si başpehlivan 847 sporcu katıldı.

Güreşler sırasında sağanak nedeniyle sporcular zor anlar yaşadı. Finalde Fatih Atlı'yı yenen Ali Gürbüz, başpehlivanlığı kazandı.

Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, ata sporu yağlı güreşin devamını sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Genç nesillere güreşi sevdirmek için geleneksel olarak etkinliği düzenlediklerini vurgulayan Otgöz, "Birlik, beraberlik ve kardeşliğin en güzel örneği güreşlerde yaşandı. Müsabakalar centilmence geçti. Yağmur yağınca izleyiciler dağılacak zannettik. Vatandaşlarımız tribünlerin altına sığındı ve yağmur dinince izlemeye devam etti. İlgiden memnunuz." diye konuştu.

Organizasyonda, güreş ağalığı ise 148 bin lira bedelle iş adamı Bayram Önder Akdenizli de kaldı.